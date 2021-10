Corea del Sur presentará plan de tren suburbano paraguayo el próximo mes

El proyecto tardaría hasta cinco años en completarse

Corea del Sur presentará una propuesta final de una línea ferroviaria suburbana al gobierno paraguayo antes del 20 de noviembre, anunció este miércoles el director general de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), Lauro Ramírez. La nueva línea unirá Asunción con Ypacaraí.

Las palabras de Ramírez se produjeron después de que Oh Seong-Ik, un enviado del Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte de Corea del Sur, informara al presidente Mario Abdo Benítez sobre el proyecto.

Tras el estudio de viabilidad, los técnicos surcoreanos están finalizando la propuesta que se presentará el 20 de noviembre y luego se enviará al Congreso para su aprobación, se informó.

Ramírez también explicó que el costo final aún no se ha determinado, pero admitió, sin embargo, que se estimaba que rondaría los US $ 440 millones, con un período de gracia de 15 años para comenzar a pagar, y que finalmente un acuerdo de gobierno a gobierno otorgaría a Paraguay condiciones de financiamiento no disponibles en el mercado.

El funcionario paraguayo también destacó las ventajas ambientales de la línea ferroviaria propuesta, mientras que el enviado de Corea del Sur señaló a los medios que la propuesta se formalizará el mes entrante.

“Estaremos entregando la propuesta el 20 de noviembre y esperamos que el pueblo paraguayo esté interesado en el proyecto y que sea el regreso del tren”, remarcó.

El funcionario asiático también explicó que el proyecto sería una fuente de empleo además de sus características ambientales y al mismo tiempo brindaría una solución a los problemas de tránsito de Asunción.

Se prevé que la línea ferroviaria de alta velocidad tenga una longitud de 44 kilómetros desde Ypacarai hasta el Parque Caballero en Asunción. La etapa inicial será entre Asunción y Luque y se espera que el proyecto total demore cinco años en completarse.