Reportan arresto de ciudadano colombiano en Jamaica por asesinato del presidente de Haití

Después del asesinato de Moïse, las cosas van de mal en peor en Haití

Medios de prensa jamaiquinos reportaron el arresto de un ciudadano colombiano en relación con el asesinato el pasado 7 de julio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en su residencia de Puerto Príncipe.

Un comando extranjero de mercenarios que hablaban español irrumpió en la casa de Moïse y lo ultimó a balazos. Se cree que el colombiano Mario Palacios integraba ese grupo.

Según informes de la prensa local, Palacios había entrado de incógnito en la isla caribeña. Palacios no se resistió cuando fue detenido en una casa de huéspedes donde se hospedaba.

Sin embargo, la policía de Jamaica aún no ha confirmado el arresto.

La Policía Nacional de Haití (PNH) había emitido un aviso de búsqueda y arresto en julio contra Palacios. Del grupo que presuntamente perpetró el ataque, 18 colombianos y 2 haitiano-estadounidenses han sido detenidos, mientras que 3 colombianos murieron en tiroteos con la policía luego del crimen.

Las autoridades haitianas han anunciado el arresto de uno de los autores intelectuales del asesinato, el doctor Christian Emmanuel Sonon, residente de Estados Unidos. Según las investigaciones, Sonon contrató al grupo de comando a través de una empresa de seguridad con sede en Estados Unidos, dirigida por un ciudadano venezolano.

Mientras tanto, en Puerto Príncipe, el jefe de la PNH, Leon Charles, presentó su renuncia y será reemplazado por Frantz Elbe, se informó.

Charles hizo el anuncio horas después de que apareciera un video en las redes sociales de Wilson Joseph, líder de la pandilla 400 Mawozo, amenazando al primer ministro Ariel Henry y al jefe de policía durante lo que parecía ser un funeral al aire libre.

“¡Ariel Henry, Leon Charles! Chicos, no se olviden de que hoy, miércoles, todos deben pagar sus deudas. Esos tipos me hicieron llorar. Han caído cinco soldados, pero eso no destruirá al ejército”, dijo Joseph, aparentemente refiriéndose a cinco pandilleros que fueron asesinados a tiros esta semana.

Joseph también amenazó con matar a los 17 misioneros que secuestró el sábado si no se cumplían sus demandas. “Que me caiga un rayo, si no obtengo lo que pedí, ves a estos estadounidenses, preferiría matarlos”, dijo.

La pandilla 400 Mawozo secuestró a 17 misioneros (16 estadounidenses y un canadiense, incluidos niños) mientras visitaban un orfanato en Ganthier, una ciudad al este de la capital, y exigen un rescate de 1 millón de dólares por cada uno.

En Washington DC, se dice que la administración del presidente Joseph Biden está monitoreando el caso de cerca y “en constante comunicación con la” PNH.

Antes de su nombramiento como jefe de policía por el ex presidente Moise en noviembre de 2020, Charles representó a Haití en la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington. También ocupó el cargo de encargado de negocios en la Embajada de Haití en Washington.