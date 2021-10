Falklands: Queja por vacío en la elección para representantes del Campo

Para Evans los candidatos del Campo tienen 75% de posibilidades de ser electos en cambio para los de Stanley, las posibilidades son del 45%

Ian Hansen, varias veces legislador y nuevamente candidato por el Campo

Riki Evans titular de la isla Pebble, al norte de la Isla Occidental, (West Falkland) envió una carta exponiendo sus diferencias con el actual sistema de votación, dividido en dos circunscripciones, cinco bancas para la capital Stanley y tres para el Campo, totalizando las ocho de la Asamblea Legislativa.

Empero el tema no es nuevo, han tenido lugar tres referendos para hacer de las Islas una sola circunscripción, 2001, 2011 y 2020, pero en todos se impuso el status quo por la mayoría especial que exigía el voto. El hecho es que la mayoría de la población de las Islas vive en la capital y no más del 15% en el Campo, por tanto sobre representado.

A continuación la carta del Riki Evans de la Isla Pebble



Bueno, llegaron las elecciones y tal cual era previsible por esos que estuvieron en el bando perdidoso en el referendo, (sobre circunscripción única en las Falklands), hay muy pocos candidatos aspirando a las bancas que corresponden al Campo.

En efecto hay un solo candidato que reside en el Campo y me siento confundido. Cómo es que insistimos en tener dos circunscripciones en las Falklands, manteniendo al Campo separado, de forma que no pierda su identidad y terminamos con tres residentes de la capital Stanley disputando las tres bancas que corresponden al Campo? Creo que no debe ser el caso, pero uno puede ser disculpado por sospechar que algunos de estos residentes de Stanley han calculado que siendo candidatos por el Campo tienen mejores oportunidades de ser electos.

En efecto si se hace la suma final de los candidatos (cuatro) que pugnan por las tres bancas del Campo, tienen un 75% garantido de ser electos comparado con un 45% para aquellos (once) que disputan cinco bancas por la circunscripción de la capital Stanley.

No pretendemos faltar respeto a nadie pero con la excepción de Ian Hansen, ninguno de los candidatos está más calificado para representar el Campo de los cuatro, y por tanto, por qué no puedo votar por los ocho que pienso nos van a representar y servir mejor?



Desgraciadamente por el resultado del referendo tengo que elegir tres entre cuatro candidatos que pueden o no pueden estar representando al Campo con intención genuina. Tomando en cuenta que aún recuerdo cuando la última vez un integrante de la Asamblea Legislativa nos calificó de “palurdos” de este lado de la zanja, “quejosos” y “llorosos” occidentales, si no voto por ese, tengo severamente limitado mis opciones.

Por favor, recuérdenme otra vez porque este es un mejor sistema que el de una sola circunscripción? (Penguin News)