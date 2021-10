Corte de La Haya adjudica a Somalia la mayor parte del mar territorial reclamado también por Kenia

El fallo es técnicamente vinculante pero la CIJ carece de poderes para hacer cumplir sus resoluciones

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) trazó este martes una nueva frontera legal marítima entre Somalia y Kenia en el Océano Índico después de una dura batalla legal entre los dos países por los límites que involucran áreas potencialmente ricas en petróleo y gas, se anunció.

La decisión fue vista como una victoria para Somalia, que se adjudicó la mayor parte de las aguas territoriales bajo controversia, aunque Kenia se quedó con una parte los 100.000 kilómetros cuadrados.

La CIJ rechazó la postura de Kenia y aunque el fallo es legalmente vinculante, la CIJ no tiene poderes de ejecución. El presidente de Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, instó a Kenia a “respetar el estado de derecho internacional”.

“En cambio, debería ver la decisión de la corte como una oportunidad para fortalecer la relación de los dos países”, agregó. Somalia presentó el caso de la CIJ sobre la frontera marítima en 2014.

Pero la CIJ rechazó el pedido de reparaciones por parte de Somalia, que alegó que algunas de las actividades marítimas de Kenia habían violado su soberanía.

“Doy gracias a Alá por ... por el fruto de la larga lucha de los somalíes para evitar el deseo de Kenia de reclamar la propiedad de parte del mar de Somalia”, dijo Mohamed en una transmisión en Facebook.

Kenya había dicho la semana pasada que no reconocería la sentencia del tribunal, alegando que tenía un “sesgo obvio e inherente”. El tribunal otorgó a Somalia la mayor parte del territorio, al tiempo que ajustó la frontera ligeramente hacia el norte para abordar los intereses económicos y de seguridad de Kenia.

La CIJ rechazó uno de los argumentos clave de Kenia, de que Somalia habría acordado previamente un límite, diciendo que no había pruebas que demuestren eso a partir de los documentos que los abogados kenianos proporcionaron al tribunal. Los jueces además señalaron que no podían “ignorar el contexto de la guerra civil” en Somalia, que durante años ha limitado sus funciones gubernamentales y no encontraron “pruebas convincentes de que Somalia haya accedido” al reclamo de Kenia de un límite marítimo.