Uruguay comerciará con el mundo, anuncia presidente Lacalle

Lacalle destacó que “no hay grieta en Uruguay”

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, dijo este viernes en el America Business Forum en Punta del Este que su país avanza en el comercio con el mundo porque es lo que hay que hacer.

“Uruguay va a comerciar con el mundo porque es el progreso y el salto que debemos dar en estos años”, dijo Lacalle durante la inauguración del evento que reúne a políticos y personas del sector empresarial y del entretenimiento.

“Volvería a apelar a la libertad responsable”, dijo respecto al manejo de la pandemia en su país, particularmente “cuando no hay un manual” sobre qué hacer; ”no hay fórmulas para hacer frente a una crisis como esta” y “todo tiene que adaptarse a tu país”.

“El fin de semana del 21 al 23 de marzo de 2020, caminaba de un lado a otro y recibía muchos mensajes. Eran contrarios al sentido de libertad que tienen los uruguayos. Los uruguayos han demostrado que eran capaces de libertad y solidaridad”, dijo el Mandatario.

“Volvería a apelar a la libertad responsable de los uruguayos”, agregó, y elogió a sus asistentes por sus esfuerzos en la compra de vacunas cuando fallaron los mecanismos globales.

Lacalle también describió la realidad política de Uruguay: “Nuestra nación es una gran nación y es una construcción colectiva. El que llega a la presidencia no tiene complejos refundacionales. En este mundo incierto, Uruguay se distingue ... no por este gobierno, sino por los que han pasado y los que vendrán. Uruguay ofrece paz y confianza. Eso es a largo plazo. Y eso no lo asegura un presidente, lo aseguran los que han pasado y los que vienen”, insistió.

El jefe de estado también destacó el papel de Uruguay como un lugar de libertad “donde las personas podrán disfrutar ... la libertad de pensar y expresarse sin censura”.

“Estamos obsesionados con abrir Uruguay al mundo. Uruguay va a comerciar con el mundo porque es el progreso y el salto que debemos dar en estos años”.

Lacalle afirmó que “Uruguay es el país más grande del mundo”. donde “no hay grieta incluso si los políticos quisieran”.

“Somos más fuertes con Brasil, Argentina y Paraguay que solos. Tenemos un papel en el Mercosur. Y ahora es para decirles: 'Chicos, nos vamos a abrir al mundo',” agregó Lacalle. “Por eso estoy convencido de que el país va a crecer”, prosiguió.