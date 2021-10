Críticas en Falklands al Legislativo anterior por no abordar temas prioritarios para el desarrollo de la economía

El documento de la Cámara de Comercio pretende ayudar a los candidatos a entender lo que la comunidad empresarial aspira de futuros legisladores

El documento cubre un abanico de temas pero el de la fuerza laboral es de máxima importancia para los miembros de la Cámara, dijo Lee Summers

El tema de falta de mano de obra, especialmente calificada sigue siendo uno de los desafíos que enfrenta la dinámica economía de las Islas Falkland, y así lo hizo saber la Cámara de Comercio de las Islas. La situación resurge ante la inminencia de elecciones para renovar la Asamblea Legislativa, en los hechos el gobierno autónomo de las Falklands.

La convocatoria es para el 4 de noviembre y eso no ha impedido a dicha organización elaborar un documento, dirigido a los nuevos legisladores, con las demandas para facilitar el funcionamiento de una economía en crecimiento, a la vez que el Secretario General Lee Summers se despachó abiertamente contra la anterior Asamblea por no haber encarado el problema de la fuerza laboral considerado al tope de la lista de prioridades.

“La última Asamblea Legislativa fracasó en cuanto no hizo realidad el objetivo del Plan de las Islas de crear una estrategia a largo plazo para conformar una fuerza laboral en las Islas, la cual dolorosamente nos sigue faltando”, según el documento elaborado por la Cámara de Comercio de las Falklands y que ha sido distribuido a los candidatos a la elección de la próxima Asamblea.

El propósito del documento es ayudar a los candidatos a entender lo que la comunidad empresarial de las Islas pretende de los aspirantes a legisladores, ”y los temas que esperamos ver reflejados en los manifestos (programas de gobierno) electorales y sus compromisos con el futuro“

El documento cubre un abanico de temas pero el de la fuerza laboral es de máxima importancia para los miembros de la Cámara de Comercio, así lo explicó el Secretario Ejecutivo Lee Summers en entrevista publicada en la última edición del semanario Penguin News.

Según el documento, ”el nuevo gobierno precisa comprender rápidamente los temas en torno a la capacidad laboral en las Falklands, desarrollar una estrategia y comprometerse a la acción en un marco de tiempo muy corto“.

”Había un plan armado para contar con una estrategia laboral completa, pero simplemente no llegó a materializarse con esta última Asamblea,“ se lamentó Summers.

Según explicó la Asamblea contrató a Balissa Greene, especialista en el desarrollo de una fuerza laboral para que viniera a las Islas, emprender el trabajo y realizar un informe sobre el tema de la fuerza laboral. ”Fue a principios de este año que el informe se hizo público“, explicó Lee. ”Pero obviamente hemos llegado al fin de la legislatura y no se ha avanzado en más nada“

Para el Secretario Ejecutivo el informe ”era el paso previo para alcanzar la estrategia, Pero no lo pudimos lograr. Hasta tanto no lo logremos no podremos progresar en el tema de la fuerza laboral. No hay estrategia alguna para guiarnos, no sabemos cuál es el objetivo final. Realmente esperamos que cuando eso suceda, lo podamos comprender y tomarlo como la prioridad que es para la Cámara. Pues eso refiere a otros temas vitales como son la educación y vivienda. Es por eso que es el primer punto de nuestra lista de prioridades“

Viviendas y tierra

El tema de viviendas y tierra también figura a la cabeza en la lista de prioridades para la Cámara y para el ciudadano común de las Islas. ”Las Islas precisan más viviendas que las con que se cuentan ahora, y por eso los arrendamientos suben fluidamente. El gobierno tiene una amplia estrategia para hacer frente a esta falta de oferta pero nosotros queremos ver a los candidatos comprometidos a priorizar acciones que en efecto incrementen directamente la oferta, en lugar de implementar reglamentos adicionales que lo más seguro es que des incentiven ese desarrollo“.

Cuando se le pidió a Lee Summers que se expanda en sus comentarios, dijo, ”Como Uds. bien saben recientemente se lanzó una estrategia en materia de viviendas. Y en el paquete hay una serie de acciones, algunas con planes para exigir regulaciones más duras referidas a los arrendamientos...Nos gustaría ver, en lugar de eso, alentar la oferta de viviendas de forma de contar con más ofertas que las necesarias. Esa es la forma en que los precios comienzan a descender, en lugar de que la oferta se presente como un problema...“

Agregó que más regulaciones lo único que lograrán es ponerle más dificultades al aumento de la oferta.

”Eso es en general la preocupación de nuestros miembros, particularmente en el sector de la construcción y para gente que tiene propiedades para arrendar, o sea que les va a ser más difícil construir, porque están más concentrados en cumplir con las nuevos reglamentos, en lugar de tener más acceso a lotes de tierra y la posibilidad de construir las necesidades habitacionales que precisamos en las Islas“

El documento en cuestión también resalta que se precisa un método para que el sector privado desarrolle lotes con todos los servicios, en sus propios terrenos, a tasas comparables a las tasas del gobierno de las Falklands. ”Esto alentará aún más un desarrollo fluido y ayudará a reducir la presión actual sobre el stock de viviendas“.

”Una política formal para la venta comercial de tierras es igualmente esencial para el desarrollo de la economía, y aquí también dolorosamente nos ha estado faltando. Si se avanza en este tema se podría incentivar el desarrollo pues haría muy fácil saber el costo de la tierra y de los lotes“.

Bancos y finanzas

Otro tema pesado, y que no debe sorprender, para los miembros de la Cámara es la modernización del sistema financiero. Al respecto Lee Summers sostuvo que el gobierno de las Falklands es ”probablemente la mayor organización de las Islas pero si uno la mira detenidamente y sus políticas de desembolsos, todo con lo que cuenta esencialmente al momento para la transferencia de fondos es tan sólo el sistema tradicional de transferencias por medio del banco local“.

”Las empresas y negocios de las Islas se están moviendo progresivamente hacia las transacciones con tarjetas, débito y crédito, y pagos en línea, pero el gobierno de las Islas, en gran parte, no permite las transacciones con tarjetas de débito y crédito. Por tanto para poder seguir progresando, el gobierno también debe acoplarse a estos avances”

Vínculos aéreos

El documento de la Cámara también hacer notar que le gustaría ver al próximo gobierno (Asamblea Legislativa) más comprometido con el Ministerio de Defensa de forma de administrar el vínculo aéreo con el Reino Unido en función de los términos del comunicado conjunto oportunamente acordado, retornando a niveles normales de capacidad y asegurarse que dichos niveles de servicio se ajusten a su propósito.

Vuelos a América del Sur

Lee Summers explicó que los miembros de la Cámara también están muy ansiosos por ver un plan para la reapertura del vínculo aéreo con el continente sudamericano. Agregó que hay gente interesada en un sistema de cuarentena más flexible, y dan como ejemplo el sistema del “semáforo” que se aplica en la isla de St Helena el cual está conectado al nivel de infecciones en el Reino Unido. Si el nivel de infecciones en el Reino Unido desciende, el número de días de cuarentena en St Helena baja correspondientemente.

Telecomunicaciones

¿Cómo se puede hacer negocios sin un buen sistema de telecomunicaciones? Los miembros de la Cámara exigen una mejora continua del servicio de Sure mediante contacto con su gobierno. El documento destaca que la última vez que las Falklands experimentaron un significativo aumento de la capacidad de su banda ancha fue en el año 2019.

“En tanto ese ancho de banda no fue totalmente utilizado al principio, los negocios e individuos han, desde entonces, cambiado su proceder, y ahora se encuentran en una posición en donde nuevamente precisan un mejoramiento del servicio para innovar”.

Al respecto la Cámara afirma, “Se precisa un acuerdo para una medición continua del flujo de actividad y asegurar mejorías incrementales tal los requerimientos en lugar del ”tartamudeo“ que sufrimos en la actualidad.

Lee Summers explicó que se trata de tener ”una mirada hacia adelante“ para saber que vamos a precisar de aquí a cinco, diez años. Pues si tan solo te fijas en lo que precisamos ahora, siempre terminarás corriendo desde atrás”

“Si se fijan en Microsoft se están preparando para el Office 365, donde se precisará tener esa conexión, es un software basado en la nube, para que tu lo utilices donde sea te encuentres. Pero para eso se necesita una conexión de internet”.

“El software de contabilidad también, cada vez es más basado en la nube”, sostuvo.

“Digamos por ejemplo que tienes una serie de comercios en las Islas, y cuando se tiene una oficina central, se precisa alguna forma de recibir la información de ventas de esa sucursal a la central. Estamos solicitando más y más cosas, se va a necesitar un sistema que sea más y más resiliente”