Argentina: Familiares de víctimas del atentado a la AMIA apelarán fallo que desestima cargos contra CFK

Un caso no puede ser desestimado antes del juicio real, dijo el abogado de los familiares

Familiares de las víctimas del atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) anunciaron este viernes que apelarían un fallo judicial emitido el jueves en el cual se desestiman los cargos contra la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK).

CFK había sido acusada de traición por la firma del Memorandum de Entendimiento con la República Islámica de Irán para investigar el caso en el que supuestamente estaban involucrados varios ciudadanos iraníes, así como el atentado en 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires.

Los magistrados que firmaron el fallo del jueves argumentaron que no podía haber traición, ya que Argentina no estaba en guerra con Irán y, además, el acuerdo nunca se había concretado.

De hecho, el caso -presentado por el difunto Fiscal Alberto Nisman- había sido cerrado años antes por falta de pruebas, pero había sido reabierto durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri (2015-2019) por jueces cuya lealtad al entonces jefe de Estado se había establecido más allá de toda duda, junto con su imparcialidad inexistente.

Según Nisman, CFK también había encubierto a los perpetradores de los crímenes atroces mediante la firma del memorando en 2013.

El consejero de los demandantes (familiares de los fallecidos y heridos) Tomás Farini Duggan dijo el viernes que sus clientes apelarían el fallo del jueves del Tribunal Oral Federal Número 8, que además de CFK benefició a otros altos funcionarios del gobierno, tanto de entonces como de ahora, además de limpiar post mortem la memoria del entonces canciller Héctor Timerman.

El atentado de la AMIA dejó 85 muertos. Se sospecha que miembros de la actual administración de Irán y del grupo terrorista Hezbollah han estado involucrados en el caso.

Los demandantes sostienen que el objetivo final del memorando era retirar las “alertas rojas” de Interpol para el arresto internacional de los sospechosos.

Farini Duggan dijo que los familiares se sienten “burlados” por la decisión “sin precedentes”, porque ocurrió incluso antes de que comenzara el juicio. ”Un imputado no es sobreseído cuando se llega a la etapa de juicio oral. Debe haber un juicio oral y, una vez producidas todas las pruebas en el juicio, es absuelto o condenado. Pero no se puede dictar sobreseimiento diciendo que no hay delito. sin juicio”, dijo el letrado en una entrevista radial.