Exportaciones argentinas a Brasil crecen, pero siguen los números rojos a pesar del superávit de septiembre

Argentina se está recuperando después de dos años de fuertes reveses.

Argentina registró un superávit comercial con Brasil en septiembre tras un aumento interanual de las ventas del 37% interanual, se informó.

Según los últimos datos, el comercio bilateral subió un 46% en lo que va de año, en comparación con el mismo período de 2020, con exportaciones argentinas por valor de más de US $ 8,000 millones.

Las nuevas cifras significan que Argentina se está recuperando después de dos años de fuertes reveses. Claves de esta recuperación fueron el maíz, el trigo y las industrias automotriz y siderúrgica, según un estudio de la consultora Abeceb.

El flujo comercial (exportaciones + importaciones) ascendió a US $ 1.976 millones en septiembre (+ 28,8% interanual), creciendo por noveno mes consecutivo.

Aunque por debajo de los US $ 2.122 millones de agosto, el comercio se mantuvo en un nivel alto, siendo el mejor septiembre desde 2017. También mostró una recuperación total del confinamiento de 2020, con un aumento acumulado de 46,1% interanual en 2021 y 8,6% en comparación con el mismo período en 2019.

La balanza comercial fue prácticamente neutral en septiembre (+ US $ 1 millón), aunque representó sin embargo una mejora significativa respecto al déficit de US $ 91 millones registrado en septiembre de 2020. Aún así, entre enero y septiembre las cifras rojas comerciales acumuladas ascendieron a US $ 602 millones, los peores datos para el mismo período desde 2018.

Las exportaciones a Brasil totalizaron US $ 988 millones, mostrando un incremento de 37% interanual. Septiembre fue el noveno mes consecutivo de crecimiento, mientras que las compras argentinas saltaron 21,5% interanual a US $ 988 millones, séptimo mes consecutivo en alza.

En los primeros nueve meses de 2021, las exportaciones a Brasil crecieron 44,7%, totalizando US $ 8.141 millones, mientras que las importaciones argentinas mostraron un crecimiento aún por encima del 47,5%, alcanzando los US $ 8.743 millones.

Según Abeceb, durante el resto del año el comercio con Brasil se mantendrá en “niveles altos, con exportaciones e importaciones por encima de los niveles prepandémicos”, aunque “están surgiendo algunas fuentes de incertidumbre”.

El comercio se verá favorecido por un mejor desempeño de ambas economías hasta fin de año debido a avances en vacunación, menores restricciones y disminución de casos, pronostica el documento.

Las exportaciones automotrices argentinas continuarían creciendo, así como las manufacturas de origen industrial (MOI) en general, en línea con la recuperación de la producción industrial en Brasil; mientras que un mercado de divisas más estresado en los próximos meses afectaría las importaciones.

Como una devaluación del peso argentino parece inevitable en el corto plazo, es de esperar un avance en las compras y un aplazamiento de las ventas, lo que profundizaría el sesgo del déficit cambiario.

Por otro lado, la persistencia de dificultades en las cadenas globales de suministro continúan generando desabastecimiento de ciertos insumos clave, afectando la dinámica productiva de algunas industrias, y con ello, el comercio entre países.

Abeceb también advirtió que no se deben ignorar los efectos del histórico bajante del río Paraná que pueden obstaculizar el flujo normal del comercio entre los dos países.