Brasil busca elegir nuevos alcaldes, 13 de ellos en el estado de São Paulo

Se ha restablecido el registro biométrico de votantes.

Los votantes brasileños saldrán este domingo para elegir 19 nuevos alcaldes en seis estados después de que la Corte Electoral prohibiera a los vencedores de 2020 tomar posesión de sus cargos, argumentando cuestiones legales.

Se cree que el resultado del domingo arrojará alguna evidencia concreta sobre la atmósfera política actual del país, particularmente en São Paulo, donde el presidente Jair Bolsonaro ha organizado recientemente manifestaciones en su apoyo.

Un ejemplo de por qué es necesario volver a celebrar elecciones es el de Antônio José de Oliveira, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva, quien había sido elegido para la alcaldía de Juazeiro do Piauí, pero terminó proscripto tras descubrirse que no era elegible para postularse porque estar involucrado en actividades ilegales: estaba a cargo de una estación de radio clandestina.

Las ciudades que regresan el domingo a las urnas son: Firmino Alves (BA); Juazeiro do Piauí (PI); Goianésia do Pará (PA); Capoeiras y Palmeirina (PE); Paranhos (MS); Mendonça (SP), São Lourenço da Serra (SP), Mineiros do Tietê (SP), Guaíra (SP), Apiaí (SP), Campina do Monte Alegre (SP), Itaoca (SP), Piacatu (SP), Santo Antônio do Jardim (SP), Trabiju (SP), Anhembi (SP), Cajati (SP) y Angatuba (SP).

De los 19 casos, 13 municipios se encuentran en el significativo estado de São Paulo.

Los votantes también necesitan una identificación con foto. El documento electrónico es válido siempre que los votantes hayan completado su registro biométrico. En los municipios donde se realizó la revisión biométrica obligatoria en 2019, a los votantes que no registraron sus huellas dactilares se les cancelaron sus registros y no podrán sufragar, se anunció. La medida había quedado en suspenso debido a la pandemia de COVID-19 para las elecciones de 2020, pero se restableció este año.

El horario de votación será de 7 a.m. a 5 p.m., con el fin de permitir un adecuado distanciamiento social como medida sanitaria contra la propagación del coronavirus, en particular sus cepas más nuevas y contagiosas.

Entre las 7 y las 10 de la mañana los votantes mayores de 60 años tendrán tratamiento prioritario.