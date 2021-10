Argentina eliminará todas las restricciones de vuelos a partir del próximo mes

Nuevos logros en la lucha contra el COVID-19 permiten a Argentina recibir vuelos a escala prepandémica a partir del próximo mes.

El ministro del Interior de Argentina, Wado De Pedro, anunció este viernes que, a partir del 1 de noviembre, las aerolíneas interesadas en operar en el país podrán hacerlo sin restricciones por coronavirus.

El mismo día en que se abrieron las fronteras terrestres con países vecinos y con la temporada de cruceros programada para comenzar en breve, la administración del presidente Alberto Fernández confirmó que no habría restricciones para los vuelos que arriben al país después del 1 de noviembre.

También estuvieron presentes durante la rueda de prensa en la Casa Rosada donde se hizo el anuncio el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la Ministra de Salud, Carla Vizzotti.

“El turismo fue la actividad más afectada durante la pandemia. A partir del 1 de noviembre podrán ingresar turistas de todo el mundo”, dijo De Pedro.

En tanto, la directora de Migraciones, Florencia Cargignano, ratificó una eliminación gradual de la cuota de viajeros permitidos en el país antes del 1 de noviembre, cuando ya no se requerirá la prueba de antígenos.

Sin embargo, De Pedro insistió en que hay una condición no negociable: los turistas deben “tener el esquema de vacunación completo”. Las aerolíneas no podrán transportar pasajeros no vacunados a Argentina.

Los residentes argentinos y extranjeros sin un esquema de vacunación completo desde al menos 14 días antes de viajar deberán observar una cuarentena obligatoria, además de presentar una prueba de PCR negativa desde 72 horas antes de la salida más una prueba de antígeno a la llegada, así como una segunda PCR. prueba entre 5 y 7 días después de ingresar al país, para quienes permanezcan tanto tiempo.

Los menores sin un esquema de vacunación completo, acompañados de adultos al ingresar al país, podrán ingresar, pero también deberán estar en cuarentena.

Catorce días después de que el país llegue al 50% de la población con un esquema de vacunación completo, quienes ingresen al país con el esquema de vacunación estarán exentos de realizar la prueba de antígeno, se anunció.

Los turistas o extranjeros no residentes deben tener un seguro con cobertura contra COVID-19.

La ministra Vizzotti destacó que “estamos muy cerca de llegar al 50% de la población con un esquema completo”, y por lo tanto se levantaba el uso obligatorio de barbijo, aunque las autoridades de salud de la Ciudad de Buenos Aires han respondido que no avalaban tal medida y que todavía se necesitaría una cobertura facial incluso en espacios al aire libre.

Vizzotti también explicó que la tasa de vacunación de personas mayores de 50 años alcanzó el 85%.

Mientras tanto, Manzur anunció que se había aprobado un un préstamo de 500 millones de dólares del Banco Mundial para la compra de vacunas. “Se utilizará en su totalidad para la compra de vacunas Pfizer y Moderna, que asegura el suministro de vacunas durante el último trimestre del año y durante todo el primer semestre del próximo año”, dijo Manzur.