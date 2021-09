Directora de Migraciones confirma que las fronteras argentinas se abrirán para todos a partir del 1 de noviembre

Las fronteras argentinas se reabrirán pero bajo numerosos requisitos, explicó Carignano

La Directora de Migración de Argentina, Florencia Carignano, confirmó este martes que las fronteras estarán abiertas para cualquier persona a partir del 1 de noviembre.

Carignano dijo en una entrevista radial que los cruces terrestres de Iguazú y Mendoza estarán abiertos a turistas extranjeros, pero declinó especificar si se mantendrá el límite a los viajeros que regresan por avión.

Dos días antes del final de septiembre, muchas aerolíneas seguían sin tener disponibles sus horarios de octubre.

El cruce del Cristo Redentor en los Andes ya está abierto para el regreso de argentinos y residentes extranjeros, pero desde este martes también puede ser utilizado por turistas chilenos a los que ahora se les permitió salir de su país.

Antes de la pandemia, “Iguazú era uno de los puntos más importantes” de entrada de turistas, explicó Carignano. En ocasiones, incluso superaba al aeropuerto internacional Ezeiza de Buenos Aires en la cantidad de extranjeros que ingresaban al país, agregó.

Las pruebas piloto comenzaron esta semana solo para viajeros chilenos y brasileños. Los ciudadanos de otros países vecinos -Paraguay, Bolivia y Uruguay- deben esperar hasta el 1 de octubre.

Los extranjeros que no deseen someterse a una cuarentena obligatoria deben presentar prueba de un esquema de vacunación completo desde 14 días antes de su llegada, además de una prueba de PCR negativa de no más de 72 horas antes del viaje, además de someterse a una prueba de antígeno a su llegada al país y realizar un segundo test de PCR entre el quinto y el séptimo día de estadía, en caso de que permanezcan tanto tiempo.

Los turistas que deseen ingresar a Argentina sin estar completamente vacunados, deben realizar la cuarentena obligatoria de acuerdo con las regulaciones locales de la provincia donde planean quedarse.

Se requiere comprobante de vacunación completa mediante la firma de una declaración jurada, pero es posible que se exijan pruebas adicionales. Por lo tanto, se aconseja a los viajeros extranjeros que lleven consigo sus certificados de vacunación.

“El 1 de noviembre, las fronteras se abren para todos”. Los requisitos serán los mismos que los ya mencionados para los turistas de países vecinos, explicó Carignano.

También señaló que la temporada de cruceros comenzará el 20 de noviembre, lo cual es muy importante para las provincias patagónicas que dependen de estas actividades para sus negocios. Los pasajeros pueden llegar a bordo de los buques o por el aeropuerto de Ezeiza, agregó Carignano.

Mientras tanto, las autoridades de migración de la provincia argentina de Mendoza anunciaron que no habían ingresado turistas hasta el martes dentro del experimento piloto que va del 27 al 30 de septiembre antes de la apertura total.

Solo 355 ciudadanos argentinos habían pasado por el cruce del Cristo Redentor, a pesar de las autorizaciones otorgadas por las autoridades federales a los turistas de Chile y Brasil para cruzar a Mendoza o Misiones.

El jefe de la Oficina de Migraciones de Mendoza, Juan Manuel Serrano, explicó que “el movimiento de hoy era cero ... porque en Chile aún no salen” del país.

“De hecho, el corredor seguro ha estado funcionando desde el 15 de septiembre y ha tenido poco movimiento”, agregó.

“Sabíamos que no iba a haber una avalancha de personas en la frontera”, prosiguió.

En una nota más curiosa, un ciudadano argentino de Córdoba, ha anunciado que se someterá a la cuarentena obligatoria en el aeropuerto, para no tener que pagar la prueba de PCR cuando regrese de Miami.

“No me niego a las pruebas obligatorias, me opongo a pagarlas”, habría dicho Ricardo Zalazar. El ex piloto e inspector de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), ha presentado una denuncia penal federal en la que expone “la acción extorsiva en la declaración jurada”, además de “una asociación ilícita entre el gobierno nacional y el laboratorio a cargo” de la pruebas.

No tiene fecha confirmada de regreso al país, ya que debido a su condición de ex piloto, tiene la posibilidad de incorporarse a una lista de espera sujeta a disponibilidad de lugares, más conocidos como boletos sublo. “Mi idea es volver este viernes por American Airlines, intenté volver en otro vuelo anterior pero por las restricciones me fue imposible”, explicó.

Su caso no es tan dramático como el de los cientos de varados en Miami porque Zalazar tiene alojamiento, automóvil y trabajo en Homestead, en el sur de Florida. “No tengo complicaciones financieras, pero este gobierno ha coaccionado mi derecho a regresar a mi patria poniendo obstáculos”, dijo.