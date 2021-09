Organizaciones sociales argentinas protestan para exigir aumento del salario mínimo

Manifestantes exigen salario mínimo mensual de AR $ 70.000

Manifestantes de organizaciones sociales argentinas se reunieron este martes en la emblemática Plaza de Mayo de Buenos Aires para exigir un aumento del salario mínimo, que en su opinión no debe ser inferior a AR $ 70.000 (US $ 378 al tipo de cambio no oficial).

“Rechazamos el ajuste estructural y las alternativas de derecha en respuesta a la crisis”, los grupos de izquierda detrás de las protestas como Polo Obrero, el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas, Barrios de Pie, el Frente de Organizaciones en Lucha y el Movimiento de los Pueblos, entre otros, dijeron en un comunicado conjunto publicado por el diario Clarín de Buenos Aires.

Los grupos destacaron la aparentemente interminable “disminución del poder adquisitivo de la clase trabajadora”, que “ante las crisis repetidas, los gobiernos de diferentes colores políticos, junto con la comunidad empresarial y las burocracias sindicales han establecido sistemáticamente salarios mínimos por debajo del nivel de indigencia, con el objetivo de seguir maximizando sus ganancias a costa de mayores niveles de explotación de ingresos y hambre”.

El documento también destacó que ”luego de un año de pandemia, donde se profundizó el desempleo, la pobreza, la precariedad de la salud y la educación, el gobierno del Frente de Todos comenzó en 2021 a realizar un ajuste fiscal “que incluyó la quita de subsidios a quienes ”ni siquiera tienen ingresos fijos“.

Los grupos también destacaron los esfuerzos inexistentes por parte del Gobierno para que millones puedan ser propietarios de sus viviendas, además de las insuficientes medidas contra la violencia de género, así como el empeoramiento de las condiciones de vida de mujeres, lesbianas, trans, travestis y personas no binarias, que son ”los sectores más afectados por las crisis económicas“.

Los grupos sostuvieron que ”ante un aumento descontrolado de los precios de los alimentos y millones de trabajadores que ni siquiera tienen acceso a la canasta básica de alimentos, es urgente que se resuelvan estas grandes urgencias“.

Silvia Saravia, de Barrios de Pie, dijo en un comunicado que ”durante meses hemos argumentado que la salida de la crisis no debería ser el ajuste”.

“Más que peleas entre gobiernos, nos gustaría ver una respuesta consistente con los problemas de bolsillo de gran parte del país”, agregó.

“Durante años el salario se ha ido hundiendo, y cada crisis representa un menor poder adquisitivo. Año tras año nos volvemos más pobres y la inflación entierra los magros ingresos”, insistió. “Necesitamos una solución inmediata”, prosiguió.

Muchos de los manifestantes eran trabajadores de la salud del sistema nacional y de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) que exigían ”el reconocimiento profesional, salarial y laboral de la enfermería”, dijo Carolina Cáceres, enfermera de CABA.

La actividad en el centro de Buenos Aires ha disminuido desde 2020 de una manera que estas marchas casi pasan inadvertidas si no fuera por las coberturas mediáticas. El trabajo remoto sumado al feriado del Día del Estudiante del 21 de septiembre, en el que no hubo clases ni en escuelas secundarias ni en universidades, dejan este tipo de protestas sin el impacto social de tiempos prepandémicos.