Las ciudades chilenas de Osorno y Puerto Montt quieren flexibilizar las restricciones a turistas argentinos

Con los cruces terrestres cerrados, quieren que al menos el aeropuerto de Puerto Montt sea reabierto a viajes internacionales

En las ciudades chilenas de Osorno y Puerto Montt, las cámaras de comercio locales han pedido que se simplifiquen los requisitos para el turismo argentino y que pueda llegar por vía aérea.

Ambas entidades han anunciado que están preparando un nuevo conjunto de promociones para atraer a los viajeros extranjeros.

Tras el anuncio del gobierno chileno sobre la reapertura de las fronteras a partir del 1 de octubre, la Cámara de Comercio y Turismo de Puerto Montt solicitó a las autoridades nacionales que “simplifiquen” los requisitos para los argentinos que viajen a ese país.

Con el cruce terrestre aún fuera de discusión, los empresarios patagónicos quieren que el aeropuerto de Puerto Montt se sume a los de Santiago, Iquique y Antofagasta como puertas de entrada al país. “Muchos de nuestros turistas vienen de Bariloche. O son de Buenos Aires, pero dejan de visitar Bariloche y de ahí nos visitan”, dijo Eduardo Salazar, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Puerto Montt.

Una de las solicitudes que se hace desde esa entidad es que “las personas puedan venir con un PCR de su país de origen y cuando llegan, se realicen otro”, agregó.

“La idea es que no tengan que estar aislados por cinco días. Si no, económicamente, no le conviene al turista. La gente viene por unos días”, dijo Salazar, quien también preside la Asociación Chilena de Turismo y Gastronomía.

Rodrigo Ibáñez, titular de la Cámara de Turismo de Osorno, coincidió en la necesidad de reabrir las fronteras terrestres. “El flujo de turistas por el paso Cardenal Samoré es muy grande. Solo con la entrada por vía aérea vamos a seguir complicados. El dólar no favorece mucho y menos si la entrada es solo por aire. Estamos pidiendo habilitar, al menos, un aeropuerto más cercano, como Puerto Montt”, dijo.

“Hemos invertido en bioseguridad, hoy tenemos muy pocos casos y un protocolo estricto. Tenemos confianza en recibir a los argentinos pero no podemos lograr que las autoridades sigan la misma línea”, agregó.

También destacó la importancia de los viajes de un día. “El flujo de argentinos que registramos fue enorme. Tuvimos mucho turismo de compras que cruzó solo por unas horas. O vinieron a comparar supermercados. Se fueron con sus autos cargados de electrodomésticos, ropa, comida”, recordó.

En cuanto a las restricciones sanitarias, el cónsul chileno en Bariloche, Luciano Parodi, advirtió que “las autoridades son muy cautelosas ante cualquier propagación de la amenaza de la variante Delta”.

Parodi insistió en que la reapertura de las fronteras es solo para aquellos que realmente necesitan viajar. “Si seguimos cuidándonos, haciendo pruebas en los puntos de entrada y avanzando con la vacunación, en unos meses el movimiento turístico podrá regresar”, prosiguió.