Puerto chileno de Arica exigirá cobro anticipado tras incumplimiento de pagos de agencia boliviana

La agencia boliviana ha cobrado a sus clientes los servicios portuarios que a su vez se ha negado a pagar a los operadores.

El puerto chileno de Arica anunció este viernes que buscaría cobrar lor aranceles por importaciones bolivianas de septiembre luego de que la Administración de Servicios Portuarios (ASP-B) de ese país advirtiera que no pagaría por los servicios utilizados durante agosto.

Tras un comunicado público de la ASP-B de que no pagaría por los servicios prestados durante el mes de agosto, la Terminal de Puerto Arica (TPA) anunció que a partir del 20 de septiembre aplicará un cargo por adelantado a cada servicio solicitado.

El gerente general de TPA, Gabriel Tumani, explicó que la medida se desprende del artículo 13 del Manual de Tarifas y Servicios del Puerto de Arica, que especifica que “los usuarios que tengan facturas impagas a la fecha de solicitud de nuevos servicios, deberán pagar por adelantado para estos servicios”.

Tumani también señaló que esta disposición busca asegurar que las deudas no se acumulen. Por tanto, si no se produce el pago puntual y completo de los servicios prestados en la primera quincena de agosto, los cuales fueron debidamente facturados el 20 de agosto, es decir, en un plazo máximo de 30 días, la TPA no tendrá más remedio que efectivizar la medida.

“No parece razonable que la ASP-B decida no pagar los servicios prestados por el Puerto de Arica, si esos servicios fueron cobrados por adelantado a los importadores con los valores de la tarifa pública al 5 de agosto”, dijo Tumami.

”La agencia boliviana dijo a través de su sitio web “que no pagará la tarifa pública del Puerto de Arica, pero por otro lado en Bolivia la cobra y también aplica su propio reajuste que incrementa el costo de los servicios. Lo que corresponde es que cumpla con sus compromisos y pague el valor que ya cobró a sus clientes”, prosiguió Tumani.

El ejecutivo también instó a la ASP-B a retomar las negociaciones comerciales a través de una Comisión Técnica Comercial con la Compañía Portuaria de Arica y la ASP-B, mediante la cual se acordó una propuesta de descuentos tarifarios en el largo plazo. Agregó que el Puerto de Arica siempre ha estado abierto al diálogo.

El funcionario subrayó que estaban abiertos a firmar un nuevo acuerdo con ASP-B, que la parte boliviana había valorado positivamente en julio pero luego parece haberse retractado. Este convenio considera una vigencia de tres años, con un descuento promedio del 38% a 23 servicios de carga. Tumami indicó que la ASP-B pidió todas esas consideraciones y repentinamente cambió de opinión en agosto.

“Estamos muy contentos de ver que los clientes importadores en Bolivia están utilizando el servicio de Despacho Directo de buena manera, llegando incluso a niveles superiores al 30%. Invitamos a nuestros clientes a seguir utilizando esta herramienta que tiene 0 costo para ellos, del lado del Puerto de Arica y que les permitirá ante esta contingencia, retirar su carga sin problema”, agregó Tumani.