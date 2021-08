Israel redefine la inmunización a medida que la tercera dosis de vacuna está ampliamente disponible

¿Una persona completamente vacunada recibió dos dosis o tres?

Un alto funcionario de salud israelí admitió que el país está reevaluando lo que significa estar completamente vacunado contra COVID-19, a medida que aumentan los casos en el país y se pone a disposición una tercera dosis de vacuna para quien quiera recibirla.

“Estamos actualizando nuestra definición de lo que significa estar vacunado”, dijo el domingo el comisionado de coronavirus del ministerio de Salud, Salman Zarka, durante una conferencia de prensa junto al director general Nachman Ash y la jefa de Servicios de Salud Pública, Dra. Sharon Alroy-Preis, junto al Ministro Nitzan Horowitz.

A partir del 1 de octubre, solo aquellos que hayan recibido la segunda dosis en los últimos cinco meses, que hayan recibido una tercera vacuna de refuerzo, que se hayan recuperado en los últimos seis meses o que se hayan recuperado y hayan recibido una inyección podrán acceder al Pasaporte sanitario.

La tercera vacuna contra el coronavirus está disponible para cualquier persona que haya sido completamente inoculada con al menos cinco meses de antelación, dijo Horowitz. “Hay alguna mejora en la morbilidad, pero es demasiado pronto para hablar del final de la cuarta ola”, agregó.

Horowitz también señaló que “hay margen para el optimismo, pero no tenemos la certeza de que la desaceleración continuará”.

“Valoramos la vida por encima de todo, pero no olvidemos que las restricciones y cierres tienen consecuencias muy graves”, prosiguió.

Quienes hayan recibido el refuerzo, o hayan sido vacunados recientemente, estarán exentos del aislamiento al llegar del extranjero. Dos millones de israelíes han recibido la inyección adicional.

Según el ministerio, quienes han recibido un refuerzo están 10 veces más protegidos de infecciones y síntomas graves en comparación con quienes han recibido dos dosis, destacó Alroy-Preis.

Actualmente, todos los viajeros del extranjero deben permanecer en cuarentena durante un mínimo de siete días, a menos que provengan de un grupo muy limitado de países, entre los que figura Brasil.

Bajo las nuevas reglas, vigentes a partir del próximo viernes, quienes hayan sido vacunados dentro de los cinco meses previos, o quienes fueron vacunados antes y recibieron un refuerzo, estarán exentos del aislamiento si regresan de cualquier país, excepto aquellos etiquetados como “rojo” - Brasil, Bulgaria, México y Turquía.

“Este es un mensaje muy importante: no estamos imponiendo restricciones por el bien de las restricciones”, dijo Horowitz. “En el momento en que veamos que la eficacia de la vacunación es muy alta, podemos aflojar el requisito de aislamiento para quienes vienen del exterior”.

Durante la semana pasada, se administraron más de 100,000 inyecciones por día, principalmente refuerzos, pero también primera y segunda dosis.

Días antes de regresar a las escuelas, unos 34.000 de los casos activos son niños en edad escolar, mientras que alrededor de 90.000 personas permanecen aisladas tras haber sido expuestas a un paciente verificado.

Cientos de trabajadores de la salud se reunieron frente al Ministerio de Salud en Jerusalén este domingo para protestar por la falta de fondos. Siete hospitales públicos, incluido el Centro Médico Shaare Zedek de Jerusalén y el Centro Médico de la Universidad Hadassah, dejaron de recibir pacientes con coronavirus el lunes pasado y han estado operando en modo de emergencia desde el miércoles, solo admitiendo pacientes que necesiten un tratamiento impostergable.

Los llamados hospitales públicos son organizaciones independientes que se sustentan principalmente con las donaciones, en contraposición a las instalaciones que pertenecen directamente y son financiadas por el estado o los fondos de salud.

Funcionarios de los ministerios de Salud y Finanzas dijeron que han estado monitoreando la crisis de cerca y están comprometidos a resolverla rápidamente.

Si los fondos son un problema, a principios de este mes, un científico israelí había afirmado que el COVID-19 podía tratarse por menos de 1 dólar al día mediante el uso de ivermectina, un fármaco cuyo uso desaconsejan tanto la FDA como la OMS.

El estudio apareció en el sitio de intercambio de investigaciones de salud de MedRxiv. Aún no ha sido revisado por pares.

La ivermectina, un medicamento que se usa para combatir los parásitos en los países del tercer mundo, podría ayudar a reducir la duración de la infección en las personas que contraen el coronavirus por menos de 1 dólar al día, según una investigación reciente del Centro Médico Sheba en Tel Hashomer.

El profesor Eli Schwartz, fundador del Centro de Medicina del Viaje y Enfermedades Tropicales en Sheba, realizó un ensayo aleatorizado, controlado y doble ciego desde el 15 de mayo de 2020 hasta finales de enero de 2021 para evaluar la eficacia de la ivermectina en la reducción de la diseminación viral entre pacientes no hospitalizados con COVID-19 leve a moderado.

La ivermectina ha sido aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. En 1987 los descubridores de la droga recibieron el Premio Nobel de Medicina 2015 por su tratamiento de la oncocercosis, una enfermedad causada por una infección con un gusano redondo parasitario.

A lo largo de los años, se ha utilizado para otras dolencias, como sarna y piojos. Además, en la última década, varios estudios clínicos han comenzado a mostrar su actividad antiviral contra virus que van desde el VIH y la gripe hasta el Zika y el Nilo Occidental.

Un estudio publicado en el American Journal of Therapeutics revisado por pares mostró que el costo de la ivermectina para otros tratamientos en Bangladesh es de alrededor de US $ 0,60 a US $ 1,80 por un curso de cinco días. Cuesta hasta US $ 10 por día en Israel, dijo Schwartz.

En el estudio de Schwartz, unos 89 voluntarios mayores de 18 años que fueron diagnosticados con coronavirus y que se alojaban en hoteles estatales COVID-19 se dividieron en dos grupos: el 50% recibió ivermectina y el 50% recibió un placebo, según su peso. Les dieron las pastillas durante tres días seguidos, una hora antes de cada comida.

Los voluntarios fueron evaluados usando una prueba estándar de PCR con hisopo nasofaríngeo con el objetivo de evaluar si hubo una reducción en la carga viral al sexto día, el tercer día después de la finalización del tratamiento. Se tomaron muestras cada dos días.

Casi el 72% de los voluntarios tratados con ivermectina dieron negativo para el virus al sexto día. Por el contrario, solo el 50% de los que recibieron el placebo dieron negativo.

El estudio también encontró que solo el 13% de los pacientes con ivermectina eran infecciosos después de seis días, en comparación con el 50% del grupo de placebo, casi cuatro veces más. “Nuestro estudio muestra ante todo que la ivermectina tiene actividad antiviral”, dijo Schwartz. “También muestra que hay casi un 100% de posibilidades de que una persona no sea infecciosa en cuatro a seis días, lo que podría reducir el tiempo de aislamiento de estas personas. Esto podría tener un gran impacto económico y social”.

Schwartz dijo que otros estudios similares, aunque no todos realizados con los mismos estándares de doble ciego y placebo que el suyo, también mostraron un impacto favorable del tratamiento con ivermectina.

“Otra revisión reciente encontró que la ivermectina redujo las muertes en un 75%”, dijo el informe.

El medicamento no está exento de controversia y, por lo tanto, a pesar de los altos niveles de coronavirus en todo el mundo, ni la FDA ni la Organización Mundial de la Salud han estado dispuestos a aprobarlo para su uso en la lucha contra el coronavirus.

El profesor Ya’acov Nahmias, investigador de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ha cuestionado la seguridad de la droga. “La ivermectina es un agente terapéutico químico y tiene importantes riesgos asociados”, dijo en una entrevista anterior. “Debemos tener mucho cuidado al usar este tipo de medicamentos para tratar una enfermedad viral de la que la gran mayoría del público se recuperará incluso sin este tratamiento”.

Durante el estudio de Schwartz, no hubo ninguna señal de efectos secundarios significativos entre los usuarios de ivermectina.

Sólo cinco pacientes fueron remitidos a hospitales, cuatro de ellos en el grupo de placebo. Un paciente con ivermectina fue al hospital quejándose de dificultad para respirar el día del reclutamiento. Continuó con el tratamiento con ivermectina y fue devuelto al hotel al día siguiente en buenas condiciones.

La FDA dijo en su sitio web que “recibió múltiples informes de pacientes que requirieron apoyo médico y fueron hospitalizados después de automedicarse con ivermectina”.

La “FDA no ha aprobado la ivermectina para su uso en el tratamiento o la prevención de COVID-19 en humanos”, dijo. “Las tabletas de ivermectina están aprobadas en dosis muy específicas para algunos gusanos parásitos, y existen formulaciones tópicas (en la piel) para los piojos y afecciones de la piel como la rosácea. La ivermectina no es un antiviral (un medicamento para tratar virus). Tomar grandes dosis de este medicamento es peligroso y puede causar daños graves“.

La Organización Mundial de la Salud también ha recomendado no usar el medicamento excepto en ensayos clínicos.

Pero Schwartz dijo que estaba muy decepcionado de que la OMS no apoyara ningún ensayo para determinar si el medicamento podría ser viable.

El mes pasado, la Universidad de Oxford anunció un gran ensayo sobre la eficacia de la ivermectina.

Schwartz dijo que se interesó en explorar la ivermectina hace aproximadamente un año, ”cuando todos buscaban un nuevo medicamento“ para tratar el COVID-19, y se estaba haciendo un gran esfuerzo para evaluar la hidroxicloroquina, por lo que decidió unirse al esfuerzo.

“Dado que la ivermectina estaba en mi estante, ya que la estamos usando para enfermedades tropicales y había indicios de que podría funcionar, decidí hacerlo”, dijo.

Los investigadores en otros lugares del mundo comenzaron a investigar el fármaco aproximadamente al mismo tiempo. Pero cuando comenzaron a ver resultados positivos, nadie quiso publicarlos, dijo Schwartz.

“Hay mucha oposición”, dijo. “Intentamos publicarlo y tres revistas lo echaron a patadas. Nadie quería ni oír hablar de eso. Tienes que preguntarte cómo es que el mundo está sufriendo”.

“Este medicamento no generará grandes ganancias económicas”, por lo que las grandes farmacéuticas no quieren lidiar con él, dijo.

“El desarrollo de nuevos medicamentos puede llevar años; por lo tanto, identificar los medicamentos existentes que se pueden reutilizar contra el COVID-19 [y] que ya tienen un perfil de seguridad establecido a lo largo de décadas de uso podría desempeñar un papel fundamental en la supresión o incluso el fin de la pandemia del SARS-CoV-2”, publicó el American Journal of Therapeutics. “El uso de medicamentos reutilizados puede resultar especialmente importante porque podrían pasar meses, posiblemente años, para que gran parte de la población mundial se vacune, particularmente entre las poblaciones de ingresos bajos a medianos”.

(Fuente: The Jerusalem Post)