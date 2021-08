Presidente brasileño dice que “todos deberían comprar un rifle”

Si no quiere comprar un rifle “no infle las pelotas” de quienes lo hacen, dijo Bolsonaro

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo el viernes que “todos deberían comprar un rifle” para no ser esclavizados.

“Todo el mundo tiene que comprar un rifle, ¡guau! Las personas armadas nunca serán esclavizadas. Sé que cuesta mucho. Un idiota dice: 'Ah, lo que tienes que comprar son frijoles', si no quiere, no compre el rifle, pero no venga a molestar a quien quiera comprarlo”, dijo Bolsonaro al salir del Palacio da Alvorada en Brasilia.

El ex capitán del Ejército recordó que los cazadores, tiradores y coleccionistas registrados “pueden comprar un rifle”, pero los terratenientes no. “Si no quiere comprar rifles, por favor no 'infle las bolas' a quien quiera comprarlos”, sostuvo.

Desde la campaña presidencial de 2018 y después de su llegada al poder, el líder de derecha defendió el libre acceso a las armas de fuego, citando las altas tasas de delincuencia urbana y rural.

El exministro de Defensa Raúl Jungmann (2016-2018) durante el mandato del entonces presidente Michel Temer criticó a Bolsonaro: ”Más rifles es más tragedia, es más sufrimiento, es más conflicto y no le corresponde al Presidente de la República incentivar el consumo de armas y, sobre todo, armas pesadas, por el dolor que esto representa para los brasileños”, dijo.

Bolsonaro eliminó en julio el impuesto del 150% a las exportaciones de armas de fuego brasileñas a países de Centro y Sudamérica, mientras que el Tribunal Federal Supremo (STF) anuló otras medidas para la supresión de impuestos sobre revólveres y pistolas importados a mediados de abril de este año. junto con otros decretos destinados a facilitar la compra y uso de armas en Brasil.

Flexibilizar el porte y posesión de armas es una de las promesas de campaña del presidente, cuyo modelo es el de Estados Unidos.

El número de nuevas armas de fuego registradas en Brasil casi se duplicó en 2020, de 94.416 en 2019 a 186.071 el año pasado, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública. Esto significa un aumento del 97,1%.

En total, el año pasado había más de 2 millones de armas de fuego privadas activas en Brasil, incluidos cazadores, coleccionistas, tiradores deportivos, seguridad privada, fuerzas del orden y fuerzas armadas.

Sobre los comentarios en su contra durante los últimos días, Bolsonaro explicó que “algunos dicen que quiero un golpe, son idiotas, porque ya soy presidente”. Agregó que “nuestra lealtad está con la gente”.

Los líderes de la oposición han criticado al presidente por las manifestaciones convocadas para el 7 de septiembre contra el STF diciendo que quería fomentar un clima de inestabilidad política e institucional. Ese día Bolsonaro presidirá las celebraciones del Día de la Independencia en Brasilia por la mañana y en San Pablo por la tarde.

Según informes, activistas de extrema derecha están a favor de una invasión al Congreso para luego cerrar el STF y crear un Tribunal Constitucional Militar. Pero “nuestra gente no sale a las calles para aprovecharse de los bienes públicos ni arrojar piedras a la policía, ni invadir nada”, insistió Bolsonaro, y agregó que las protestas serían pacíficas.