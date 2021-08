Gobernador del estado de Nueva York dejará su cargo tras escándalo de acoso sexual

“La supuesta inconducta no es lo mismo que el acoso sexual”, dijo Cuomo desafiante.

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este martes que dimitiría dentro de 14 días, luego de que perdiera todo respaldo ante la aparición de un informe de la fiscal federal Letitia James que detalla su presunto acoso sexual a trabajadoras de su administración.

Irónicamente, la partida de Cuomo resultará en el acceso de la primera mujer al cargo de gobernadora de Nueva York cuando Kathy Hochul preste juramento.

Cuomo aún enfrenta posibles cargos penales y civiles, por lo que el final de su carrera política es la menor de sus preocupaciones.

Cuando el informe fiscal se hizo público, el presidente de los Estados Unidos y también Demócrata Joseph Biden dijo: “Creo que debería dimitir”. Durante cinco días desde entonces Cuomo se aferró al poder y finalmente cedió cuando hasta sus más cercanos acólitos le soltaron la mano ante lo indefendible de su situación.

Cuomo se convirtió en gobernador en 2011 y fue reelegido en 2014 y 2018. Se decía que tenía planes de postularse nuevamente en 2022. Incluso bajo las circunstancias actuales, Cuomo insistió en que no hizo nada malo, solo que hubo “cambios generacionales o culturales”. que no había entendido.

Cuando comenzó su discurso este martes, Cuomo recalcó que “la supuesta inconducta no es lo mismo que el acoso sexual”.

Su renuncia le evitará un juicio político que, en sus propias palabras, consumiría “tiempo y dinero que debería utilizarse para combatir el COVID-19”.

Se descubrió que Cuomo manoseó, besó o hizo comentarios sugerentes a 11 mujeres en el informe de la semana pasada, lo que provocó pedidos de una investigación criminal y su renuncia.

Tras el anuncio de Cuomo, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, escribió en Twitter: “No se equivoquen, este es el resultado de que las sobrevivientes cuenten valientemente sus historias. Ya era hora de que Andrew Cuomo renunciara y es por el bien de todo Nueva York”.

Cuomo había sido ampliamente aclamado a nivel nacional por su liderazgo en el apogeo de la pandemia de COVID-19. Su padre, Mario Cuomo, fue gobernador en las décadas de 1980 y 1990.

Según informes de prensa, la administración de Cuomo era un “ambiente de trabajo hostil” que estaba “plagado de miedo”. El golpe de gracia se dio a través de Brittany Commisso, asistente ejecutiva de Cuomo, quien aceptó renunciar a su derecho al anonimato el lunes y declaró a la CBS que el comportamiento de Cuomo hacia ella se había vuelto progresivamente sexual.

“Creo que me tocó, me tocó, no sólo una vez, sino dos”. También afirma que Cuomo le tocó el trasero mientras posaban para una fotografía.

En su primer día en el cargo en 2011, Cuomo prometió “devolver la integridad” al capitolio estatal.