En Cuba no hay embargo de EE.UU.; hay restricciones que impone el propio régimen a su gente

Senador Marco Rubio dirigiéndose a la Cámara Alta

Cuba comercia US$ 280 millones con EE.UU., especialmente alimentos El 66% de los pollos que comen los cubanos provienen de EE.UU.

En Cuba no hay un embargo norteamericano, lo que hay son medidas restrictivas en materia de remesas, medicinas, viajes y paquetes del propio régimen para con su pueblo, denunció el Senador Marco Rubio ante la Cámara Alta de Estados Unidos en una exposición durante la media hora previa.

Digamos que Marco Antonio Rubio, es uno de los dos Senadores por el Estado de la Florida, nació en Miami, pero es de familia cubana que emigró a EE.UU.

En su presentación Rubio dijo que lo del embargo es puro cuento, no hay barcos norteamericanos rodeando la isla de los hermanos Castro y Cuba comercia con todo el mundo.

En efecto al respecto reveló que las exportaciones de Cuba al mundo totalizan 1,200 millones de dólares, de los cuales 461 millones con China, 127 millones con España, 65 millones con Holanda, 64 millones con Alemania.

A su vez las importaciones de Cuba suman 5,300 millones de dólares, con compras en España por mil millones, 790 millones de China, 327 millones de Italia, 285 millones de Canadá y de Rusia respectivamente, es decir Cuba comercia con todo el mundo.

Y gran sorpresa, Cuba también tiene un comercio fluido con el “pérfido imperio”. En efecto, según Rubio y basado en cifras oficiales, Cuba adquiere 280 millones de dólares en alimentos de Estados Unidos. Es más el 66% de la carne de pollo, la proteína básica de los cubanos, viene de Estados Unidos e igualmente casi la mitad de las compras de la oleaginosa soya.

“Es decir casi el mismo monto que con Canadá y con Rusia, y ninguno de estos países tiene un embargo sobre Cuba”.

Tampoco está prohibido a los estadounidenses enviar dinero a sus familiares, amigos en Cuba. La ley de EE.UU. no lo prohíbe, el problema es que el régimen castrista solo autoriza las remesas a través de un banco en Panamá que pertenece a las fuerzas armadas cubanas, el grupo GAESA. Y ese es el único mecanismo autorizado por el régimen cubano.

Es más si se envían 100 dólares a un familiar en Cuba, el gobierno le hace una quita del 10%, y entrega el resto equivalente en moneda cubana. Los depósitos en dólares tampoco están permitidos para los cubanos de a pie.

“O sea que lo que se repite de que hay un embargo sobre las remesas de parte de EE.UU., es fantasía, lo único que existen son las restricciones que impone el propio régimen”, aclaró el Senador Rubio.

Igualmente con viajar a las Islas. Los norteamericanos están autorizados a viajar a Cuba. No está prohibido a los ciudadanos de EE.UU. ir a Cuba.

“Cuba está lleno de turistas de Canadá, Italia, Alemania, muchos de ellos hombres que van a la búsqueda de jovencitas de 15,16 17 años con la benevolencia del régimen”.

“Lo que sí está prohibido a los turistas norteamericanos es hospedarse en hoteles que pertenecen a los militares cubanos, ir a restoranes de los militares, hacer compras en comercios de los militares cubanos”.

“No es política de EE.UU., es la del régimen que obliga a ir a los emprendimientos de GAESA. Se puede ir a hospedarse en Airbnb, restoranes y tiendas privadas de ciudadanos cubanos, pero estos están muy limitados pues el régimen quiere acaparar todo y controlar a todo su pueblo”.

Idem con medicinas, No hay límites por ley de EE.UU. para enviar medicinas de EE.UU. a donde sea, “pero que saltó tras las protestas en Cuba y fue anunciado por la televisión oficial?”.

“Vamos a levantar la prohibición a la importación de medicinas”, anunció el gobierno cubano.

O sea nunca hubo un embargo o bloqueo al envío de medicinas a Cuba de parte de los norteamericanos. La ley de EE.UU. lo permite a donde sea. Empero el gobierno cubano además, si dejaba entrar medicinas lo hacía con la obligación de pagar fuertes aranceles.

Algo similar con el Internet. Por qué no dejamos que empresas americanas provean internet a Cuba? Esas empresas pueden ingresar a Cuba pero el gobierno no las quiere pues no puede controlarlo, es decir con las empresas de EE.UU. no puede como sucedió cuando las recientes protestas, cerró por completo el servicio.

Resumiendo según el Senador Rubio quienes hablan del embargo de EE.UU. son ignorantes que repiten como loros estupideces, o no saben de lo que hablan.

El patrón de la política cubana es clarísimo, bloquear las remesas si no son por el banco determinado, bloquear el sector privado privilegiando al del régimen, bloquear el acceso a medicinas, bloquear el internet.

“Todo esto porque el régimen quiere controlar a su gente. Por ello todos los pagos a la gente los hace el gobierno cubano o se hacen a través del gobierno, pues si no te portas bien te retienen el pago o la remesa. Quieres tus medicinas, a ver que están publicando en Internet, están participando de los Actos de Repudio, sino no hay medicina y tampoco la libreta de racionamiento”.

Se trata todo de control e impedir la libertad a que aspiran los cubanos.

El Senador Rubio explicó que la ley de embargo y bloqueo de Estados Unidos tiene una cláusula muy definida, que de cumplirse hace caer cuanta previsión haya respecto a Cuba.

Lo único que exige es libertad a los presos políticos, libertad de prensa y elecciones libres y transparentes. En cuando el régimen cubano cumpla con esas premisas automáticamente se termina todo impedimento que pueda existir.

Definitivamente no hay un embardo de EE.UU., hay un embargo del régimen sobre su propia gente, para controlarlos, explorarlos e impedirles la libertad.

Se habla de la cuantiosas inversión en turismo de España, ”todo cuento los hoteles pertenecen al régimen, sí lo operan los españoles y estos pagan al gobierno que a su vez luego les paga a los cubanos que trabajan en los hoteles.