Un inestable Bitcoin cae por debajo de US $ 30,000 pero rebota al cierre de la jornada - futuro incierto

Bitcoin cotizó el martes en su nivel más bajo desde enero

Los inversores en criptomonedas pudieron respirar nuevamente el martes después de que el Bitcoin cayera por debajo de los 30.000 dólares por primera vez en cinco meses, aunque finalmente logró recuperarse por encima de de los 32.000 dólares.

Bitcoin, afectado por las medidas del Gobierno de China para regular su existencia, se repuso y cotizó a US $ 32,674 (+ 0.17%), luego de caer a su nivel más bajo desde enero (US $ 29,334). En 2021, aumentó en general más del 12%, pero se mantiene está muy por debajo de las cifras registradas a mediados de abril (US $ 64,870).

Los analistas creen que este comportamiento voluble puede deberse a las preocupaciones sobre las medidas de ajuste del gobierno chino junto con el temor con respecto a la aceptación general de Bitcoin y otras criptomonedas.

China está llevando a cabo una campaña para frenar la industria minera de Bitcoin, que es lo que ese mercado llama a las computadoras que hacen funcionar las criptomonedas descentralizadas, aprobando transacciones y creando nuevas unidades. Según se supo, se ordenó a los proveedores de energía en la provincia china de Sichuan que dejaran de suministrar electricidad a esas empresas antes del domingo.

Desde finales de 2020, Bitcoin ha atraído el interés de cada vez más inversores, como los bancos de Wall Street y grupos industriales como el fabricante de vehículos Tesla, así como particulares que cuidan sus activos durante la pandemia. De este modo, el mercado de las criptomonedas creció exponencialmente a mediados de mayo, pero ha iniciado un camino descendente desde entonces, debido a las medidas del gobierno chino, el escepticismo internacional y a otras razones.

Bitcoin también traspasó a la baja los US $ 30.000 el martes debido al anuncio de Estados Unidos de que presionaría por su regulación. La caída de la criptomoneda a US $ 29,760 significó una pérdida del 9% intradía y del 26% en una semana.

El domingo, China prohibió a los bancos y a la plataforma de pago Alipay comercializar productos relacionados con criptomonedas, después de cerrar casi todas las granjas generadoras de éstas.

El fin de semana pasado, Bitcoin rondaba los US $ 35.000, luego de no superar los US $ 40.000 los días anteriores a pesar de la aprobación de su uso en El Salvador como moneda de curso legal.

Las restricciones, prohibiciones, regulaciones y avances del comercio de criptomonedas han afectado a Bitcoin desde mediados de abril, cuando alcanzó su récord de 64 863 dólares.

Desde entonces, las prohibiciones en China, los anuncios de regulación en Europa y Estados Unidos, e incluso la decisión del fabricante de automóviles Tesla de dar marcha atrás en aceptarlo como medio de pago, llevaron al Bitcoin a menos de la mitad de lo que valía solo dos meses antes.

A la caída de Bitcoin también contribuyeron informes desde febrero de este año efectuados por la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, que dan cuenta del enorme consumo de energía que representa la red Bitcoin. El Índice de Consumo de Electricidad de Bitcoin de Cambridge (CBECI) es un indicador que proporciona una estimación en tiempo real del uso total de electricidad anual de la red de Bitcoin y permite comparaciones en vivo con usos alternativos de la electricidad, lo que ha llevado a muchos países a reevaluar la actividad comercial de las criptomonedas, así como de la minería para producirlas.