Brasil: Henrique Cardoso cumple 90 años y piensa que mañana “podría ser mejor que hoy”

“Estoy a favor de formar un frente”, que no será permanente, dijo FHC.

El expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso defendió la alianza de fuerzas políticas para oponerse al autoritarismo en una entrevista con un periódico en ocasión de su cumpleaños número 90, el viernes 18 de junio.

“La política es hablar, ¿qué hace la gente cuando está en el Parlamento? ¿Crees que están en desacuerdo el uno con el otro? ¡Hablar! Te gusta uno más que el otro, eso no significa que te apegues a la idea de esa persona. Simplemente respetas la opinión. La diversidad de opiniones”, dijo FHC, citado por Jornal Nacional.

Cardoso volvió a advertir contra el autoritarismo y defiende la unión de políticos por la democracia. “Creo que vivimos en un momento que requiere un frente amplio. Requiere que haya quien crea en el juego democrático y evite que el país se deslice involuntariamente hacia una situación más cerrada, más autoritaria. Por tanto, soy partidario de formar un frente. Este frente no será permanente. Debido a que las diferencias son grandes, entre grupos, es normal. La democracia requiere pluralismo. Pero en ciertos momentos, en defensa de las instituciones, la libertad y la democracia, [una alianza] está justificada. Creo que ese es el caso”.

Gran parte de lo que piensa y de lo que vivió, lo registró en unas memorias de reciente aparición. Un recorrido por la vida de un niño que nació en una familia de militares y políticos, que se mudó de Río a São Paulo cuando y tuvo su historia personal profundamente mezclada con la historia del país. “No llevé ningún documento para escribir este libro. Nada. Eso es memoria”, dice.

Intelectual dedicado al estudio y comprensión de la sociedad, estudió ciencias sociales y se casó con la antropóloga Ruth Cardoso, con quien compartió lo que considera fundamental en la vida universitaria: la investigación. “No es suficiente que solo leas. Leo mucho. Y leo mucho hasta el día de hoy. Tienes que vivir. Charlando, sabiendo lo que piensa el otro. El sentimiento del otro”, explicó.

Cardoso huyó del país para que no lo arrestaran. Vivió parte de los años 60 enseñando en Chile y Francia.

La democracia lo llevó dos veces a la cima de su carrera política cuando fue elegido Presidente con el partido que ayudó a crear, el PSDB, y a través del cual consolidó lo que cree que es su mayor legado al país: la creación del Plan Real -que reemplazó al cruzeiro como moneda nacional y puso fin a una inflación que en 1994 había alcanzado casi el 5.000% anual.

“¿Por qué funcionó? Porque no era un plan prefabricado. Era un plan que se estaba fabricando con información continua para la gente”, dice.

Hoy, con las restricciones impuestas por la pandemia, Fernando Henrique Cardoso usa las redes sociales para estar más cerca de las personas, especialmente de los jóvenes brasileños. “Tener contacto con gente más joven es muy importante. No puedes quedarte solo entre los ancianos. Sé que soy viejo. No es necesario que me lo digan. Lo sé. Tiene que haber un poco de futuro. Una persona que tenga energía, es mi camino. Siempre ha sido así”.

“Podemos pensar en mañana. Esto ya es una bendición fantástica. Nuestra capacidad para imaginar que mañana podría ser mejor que hoy. Eso es lo que pienso ”, dice.