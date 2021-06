Embajadores regresan a Moscú y Washington como principal resultado de la Cumbre Biden-Putin en Ginebra

Putin dijo que él y Biden hablaban “el mismo idioma”

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Vladimir Putin y Joseph Biden, acordaron que los embajadores de los dos países regresarán a sus lugares de trabajo en Moscú y Washington en lo que se convirtió en el anuncio más significativo después de la cumbre del miércoles en Ginebra.

“En cuanto al regreso de los embajadores a sus lugares de trabajo, del embajador de Estados Unidos en Moscú y, respectivamente, del ruso en Washington, acordamos que este tema está resuelto”, dijo Putin a los periodistas después de la reunión.

Ambos líderes también acordaron mantener conversaciones sobre control de armas, aunque también abordaron sus profundos desacuerdos sobre derechos humanos, ataques cibernéticos, interferencia electoral y Ucrania.

La reunión del miércoles fue la primera entre los dos líderes desde que Biden asumió el cargo en enero y duró más de tres horas. Biden describió las conversaciones como “positivas”, mientras que Putin dijo que fueron “constructivas”.

El presidente de Estados Unidos describió los intereses de su país, incluida la seguridad cibernética, y dejó en claro a Putin que Washington respondería si Rusia infringera esas preocupaciones. “Lo miré y le dije: '¿Cómo se sentiría si el ransomware se hiciera cargo de los oleoductos de sus campos petroleros?'. Él dijo: 'Sería importante'”, dijo Biden a los periodistas.

La consulta se refería a un ciberataque que cerró el sistema Colonial Pipeline Co durante varios días en mayo, evitando que millones de barriles de gasolina, diésel y combustible para aviones fluyeran a la costa este de EE. UU. desde la costa del Golfo. “Le señalé que tenemos una gran capacidad cibernética. Y él lo sabe”, agregó Biden.

Las dos partes llegaron a un importante acuerdo para devolver a sus principales diplomáticos a Moscú y Washington después de que fueran retirados debido a que la relación se deterioró en los últimos meses. Rusia convocó a su diplomático después de que Biden dijera en marzo que pensaba que Putin era un “asesino”. Estados Unidos retiró a su embajador poco después. Putin dijo el miércoles que estaba satisfecho con la explicación de Biden del comentario.

Pero no pudieron ocultar sus diferencias en temas como los derechos humanos, donde Biden dijo que las consecuencias para Rusia serían “devastadoras” si el crítico del Kremlin encarcelado Alexei Navalny moría.

Mientras tanto, Putin desestimó las preocupaciones de Estados Unidos sobre Navalny, la creciente presencia militar de Rusia cerca de la frontera oriental de Ucrania y las sugerencias de Estados Unidos de que los rusos eran responsables de los ataques cibernéticos a Estados Unidos. También sugirió que Washington no estaba en posición de sermonear a Moscú sobre los derechos, rechazando preguntas sobre su represión contra rivales políticos al decir que estaba tratando de evitar el “desorden” de un movimiento popular, como Black Lives Matter.

“Lo que vimos fue desorden, disrupción, violaciones de la ley, etc. Sentimos simpatía por los Estados Unidos de América, pero no queremos que eso suceda en nuestro territorio y haremos todo lo posible para no permitir que suceda”, dijo Putin.

Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se han deteriorado durante años, en particular con la anexión de Crimea de Ucrania por parte de Rusia en 2014, su intervención en Siria en 2015 y las acusaciones de Estados Unidos, negadas por Moscú, de entrometerse en las elecciones de 2016 ganadas por el predecesor de Biden, Donald Trump.

Putin, de 68 años, dijo que era “difícil decir” si las relaciones mejorarían, pero que había un “atisbo de esperanza”. El líder ruso llamó a Biden, de 78 años, un socio constructivo y experimentado, y dijo que hablaban “el mismo idioma”. Pero agregó que no ha habido amistad, sino un diálogo pragmático sobre los intereses de sus dos países.

“La reunión fue realmente muy eficiente”, dijo Putin. “Fue sustantivo, fue específico. Tenía como objetivo lograr resultados, y uno de ellos estaba empujando hacia atrás las fronteras de la confianza ”.

Putin dijo que Moscú y Washington comenzarán las discusiones sobre posibles cambios al nuevo tratado de control de armas START después de que expire en 2026, y agregó que los dos países son responsables de la estabilidad estratégica nuclear. Firmado en 2010, el nuevo tratado START limita el número de ojivas nucleares estratégicas, misiles y bombarderos que Rusia y Estados Unidos pueden desplegar.

Sobre la seguridad cibernética, Putin dijo que Rusia había proporcionado información exhaustiva a Estados Unidos sobre los ciberataques y dijo que las dos partes acordaron iniciar consultas sobre el asunto. Ninguna de las partes dio detalles sobre cómo se desarrollarían sus conversaciones planificadas sobre ciberseguridad, aunque Biden dijo que le dijo a Putin que la infraestructura crítica debería estar “fuera de los límites” de los ataques cibernéticos, y que incluía 16 sectores, incluidos agua y la energía.

Con respecto a la posible membresía de Ucrania en la OTAN, el líder ruso dijo que no había nada sustancial que discutir. También acusó a Kiev de violar un acuerdo para detener un conflicto entre las fuerzas del gobierno ucraniano y los separatistas prorrusos en el este de Ucrania.