Bolsonaro descarta cuarentena a pesar del creciente número de casos de covid-19 y la creciente presión

“No aceptaremos la política de quedarnos en casa, cerrar todo ...”, dijo Bolsonaro.

A pesar del creciente número de casos de covid-19 en todo el país, el miércoles el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, insistió en que no habría más medidas restrictivas y descartó un confinamiento a gran escala.

“Sería mucho más fácil para nosotros quedarnos quietos y calmarnos, no tocar este tema o reunirnos, como algunos quieren... La cuarentena nacional. No habrá confinamiento nacional”, señaló Bolsonaro durante una visita al municipio de Chapecó, en el occidente del sureño estado de Santa Catarina.

“Buscaremos alternativas, no aceptaremos la política de quedarnos en casa, cerrar todo, bloquear. El virus no desaparece. Este virus, como otros, llegó para quedarse y permanecerá de por vida. Es prácticamente imposible erradicarlo”, prosiguió el presidente.

El mandatario se pronunció, en cambio, a favor del llamado tratamiento precoz, con el uso de fármacos sin eficacia probada contra la enfermedad y cuyo uso, según la Asociación Médica Brasileña, debería prohibirse. “No sé cómo salvar vidas, no soy médico, no soy enfermero, pero no puedo elegir la libertad del médico ni del enfermero. Hay que encontrar una alternativa a eso”, insistió Bolsonaro.

El presidente dejó en claro que los médicos tienen autonomía y libertad para elegir qué tratamiento aplicar, incluidos medicamentos no probados para la dolencia, como la cloroquina.

Los funcionarios de salud alientan acciones para restringir la circulación de personas para hacer frente a la pandemia en el país, que está en su apogeo y que actualmente representa una de cada tres muertes por el patógeno en el mundo.

Además, la sobrecarga de hospitales, observada por la ocupación de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos, sigue siendo alta.

Brasil registró el martes un récord de 4.195 muertes por covid-19 para un total de 336.947, dijo el Ministerio de Salud y se detectaron 86.979 nuevos casos, lo que eleva el recuento nacional a alrededor de 13.100.580.

Las autoridades sanitarias de la ciudad de Sao Paulo, muy afectada, advirtieron que abril será el peor mes de la pandemia, eclipsando las muertes registradas en marzo en todo Brasil.

Brasil comenzó a vacunar en enero y hasta ahora ha inoculado a 20.023.132 personas con al menos una dosis, mientras que 5.595.929 personas han recibido ambas dosis, según datos oficiales.