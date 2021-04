Boris Johnson no descarta pasaporte sanitario para uso doméstico

Aún quedan cuestiones prácticas y médicas por resolver antes de aprobar el uso del certificado covid-19, dijo Johnson.

El primer ministro británico, Boris Johnson, reconoció el lunes que consideraba la idea del “uso potencial de los certificados covid-19” para acceder a eventos deportivos y culturales. “Pero no se le va a pedir a la gente que muestre el certificado para ir a las tiendas o entrar al jardín del pub”, dijo Johnson, quien enfrenta una rebelión de más de 70 parlamentarios que se oponen al llamado “pasaporte covid”.

“La idea de utilizar el estado de vacunación para viajes internacionales es algo que todos los países están contemplando y que debemos abordar”, dijo Johnson.

Según Johnson, habrá tres formas de lograr dicha certificación:

1) Demostrar que se han recibido las dos dosis de la vacuna.

2) Tener un resultado reciente de PCR negativo

3) Demostrar de forma médica que se ha adquirido inmunidad después de contraer el virus.

Johnson, sin embargo, ha admitido que su gobierno no buscaría un sistema “discriminatorio” contra las personas que no han podido vacunarse, como las mujeres embarazadas o las que no pueden hacerlo por razones médicas.

También subrayó que “hay cuestiones prácticas y médicas” que deben resolverse antes de aprobar el uso del “certificado covid”, lo que de ninguna manera ocurrirá antes de la última fase del desconfinamiento, programada para el 21 de junio.

Según los informes, los planes para la implementación del pasaporte covid están en estudio desde el pasado mes de diciembre. La medida posiblemente requeriría el uso de la aplicación del Sistema Nacional de Salud (SNS) para obtener un código QR en el teléfono móvil que daría acceso a eventos públicos.

Johnson no dio más detalles sobre el sistema y animó a sus compatriotas a asistir a la cita para la segunda dosis de la vacuna. Hasta la fecha, 31,6 millones de británicos han recibido la primera dosis y 5,4 millones han recibido ambas, con el objetivo de llegar a los 12 millones a finales de abril.

Johnson también anunció que todos los británicos tendrán derecho a dos pruebas de antígenos a la semana de forma gratuita. “Es un sistema que intenta no ser demasiado opresivo, pero nos puede ayudar durante las próximas fases del desconfinamiento”, agregó Johnson, quien confirmó que las tiendas no esenciales, las peluquerías y los gimnasios podrán reabrir como estaba previsto. 12 de abril.

Johnson también se mostró “esperanzado” con el levantamiento parcial de las restricciones de viajes internacionales a partir del 17 de mayo, pero no avanzó en los detalles sobre el nuevo sistema tricolor - verde, ámbar, rojo - que se aplicará a destinos extranjeros.

Se especula que los visitantes de la mayoría de los países europeos tendrán que pasar por cuarentena este verano debido a los bajos niveles de vacunación y las altas tasas de infección por coronavirus, mientras que es probable que Israel, los Estados Unidos o los Emiratos Árabes Unidos obtengan el estatus “verde”, junto con Gibraltar, Malta y Chipre, los traelers todavía necesitarían una prueba de PCR 72 horas antes de embarcar para el Reino Unido.