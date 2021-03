Falklands debate sobre la instalación de una industria de cría de salmones

La asamblea donde se discutió la posibilidad de una industria de salmones en cautiverio en las Falklands estuvo muy concurrida y fue muy participativa

James Wallace vinculado estrechamente a la industria de la pesca y director de la empresa que ha solicitado la instalación de la cría de salmones en las Islas

La posibilidad de comenzar una industria de cría del salmón en granjas fue considerado en una asamblea pública en las Falklands. “El ecosistema oceánico costero de las Islas Falklands es uno de sus mayores activos y su ”valor es inconmensurable”, sostuvo John Peck durante la asamblea en que se debatió la introducción de dicha industria en el marco de la estrategia medioambiental de las Falklands.

Muchas manos se levantaron para manifestar la desaprobación de la iniciativa de un emprendimiento de acuicultura cerca de las costas de las Islas.

Peck insistió en que la costa de las Falklands y su ecosistema marino son “lo único que nos sostendrán la industria del turismo en el largo plazo al margen de lo que suceda en el corto plazo”.

El gobierno de las Islas recientemente contrató a MacAlister y Asociados Ltd, del Reino Unido para el monitoreo y evaluación de los requisitos para otorgar licencias a la acuicultura cerca de las costas de las Falklands. Ello fue a partir de la propuesta presentada por la empresa de las Islas, Unity Marine para operar una industria de cría de salmón en las Falklands.

Sally Poncet por su parte dijo durante la asamblea pública que las granjas de salmones significarían un cambio fundamental para el eco sistema de las Falklands, “por cierto que se adaptarán y algo surgirá en esos lugares, pero la gran pregunta es si efectivamente queremos crear ese cambio, ya cometimos ese error una vez,?”

Marilou Deligniers también intervino para comentar que las Falklands se estaban moviendo hacia un sistema de granjas abiertas de salmones en aguas costeras que otros países estaban rechazando por los perjuicios causados al medio ambiente. Preguntó, “si los países grandes están peleando para regular esa industria, como pueden las Falklands esperar realizarlo?.

La redactora de leyes de la Asamblea Legislativa, Helen Jeffrey agregó que muy a menudo ”algo falta“ cuando la redacción de regulaciones, ”se puede llegar a escribir las más hermosas regulaciones del mundo. para tratar de brindar la protección que se necesita, pero el nudo de la cuestión es si se cuenta con la capacidad, y los medios para hacer efectivas dichas regulaciones. Yo me animo a decir que en una comunidad tan pequeña como esta, se trata de un gran, gran desafío“.

La Directora de Recursos Naturales Dra. Andrea Clausen empero enfatizó que ”nadie ha decidido que habrá una cría de salmones a gran escala en las Falklands...“ Y agregó, ”lo que estamos haciendo es un poco de trabajo y de revisión respecto nuestra ordenanza de Pesca que data del 2006...“ y además ”ver como el gobierno, si así lo desea, consultará con todos sus “accionistas”, es decir Uds. al respecto --y por lo visto existe una clara posición en esta sala-- si es que queremos o no, embarcarnos en ello, por si acaso. Pero no lo puede hacer sin contar con la necesaria información, y al momento contamos con muy escasa información...“resaltó la Dra. Clausen.

”Estamos tratando de obtener todo un abanico de información que podremos entonces proporcionar a políticos y a Uds., el público, para que se pueda tomar una decisión bien fundamentada ya sea por si o por no, pero e insisto pero, no se ha tomado decisión alguna, se los puedo asegurar absolutamente, pues no he leído las informaciones aún“.

Sobre el particular el Penguin News consultó con un representante de la industria interesada en el tema, el director de Unity Marine, James Wallace y se le comenzó preguntando si habían contado con un representantes en la asamblea, y si se animaba a realizar algún comentario sobre el desarrollo de la misma y la reacción del público presente.

El Sr. Wallace dijo que no estuvo presente personalmente pero tenía entendido que se trató de una asamblea muy vivaz, y agregó que la Directora de Medio Ambiente del gobierno de las Falklands, Dra. Raquel Cooper había realizado una presentación similar a la gente de la pesca más temprano en la semana, a la cual ”asistimos“.

”Escuché e a la legisladora MLA Teslyn Barkman en la radio al medio día afirmando que el tema había polarizado a la comunidad, pero es acertada la afirmación?. Recibimos todo el tiempo a personas de la comunidad que quieren más información al respecto antes de decidirse sobre el tema. Parece correcto que haya un objetivo, imparcial y debidamente asesorado y documentado, y damos la bienvenida al enfoque del gobierno de designar a expertos para examinar las distintas facetas involucradas, previo a que el foco se traslada al campo de las decisiones“.

Wallace agregó que la empresa estaba confiada en que la revisión del tema llegará a la misma conclusión que arribaron ellos. ”según nuestra manera de ver esta forma de cría de salmones permanece dominante en la industria por buenas razones, y se estima que siga creciendo fuerte en el futuro. Esta misma semana uno de los mayores productores de salmones en granja de Chile anunció planes para invertir otros US$ 280 millones en su negocio“.

Admitió que hay riesgos, ”lo decimos abiertamente, no hay forma de negarlo, pero creemos que se trata de riesgos claramente definidos que pueden ser bien administrados“.

Wallace concluyó que ”si tomamos nota de los muchos ejemplos de naciones productoras de salmones haciendo las cosas bien, como las Islas Faroes, entonces hay suficiente espacio como para empezar un proceso que busca evidencias que apoyen la iniciativa, a la vez que los desafíos de la perspectiva de una exitosa cría de salmones en las Falklands”.

La empresa Unity Marine está conformada por la danesa Pisco APS y Fortuna de las Falklands.