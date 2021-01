Reino Unido prohíbe llegada de vuelos de América del Sur y de Portugal

El Reino Unido prohibirá la llegada de vuelos provenientes de todos los países de América del Sur y Portugal por las preocupaciones sobre una nueva variante del coronavirus, informó el jueves el secretario de Estado de Transporte, Grant Shapps. La medida entra a regir a partir de este viernes 15 de enero.

“He tomado la decisión urgente de prohibir las llegadas desde Argentina, Brasil, Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, tras evidencia de una nueva variante del virus en Brasil”, escribió Shapps en Twitter.

