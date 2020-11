Falklands registra segundo caso positivo de Covid 19; pasajero que llegó del Reino Unido

Directora de Servicios Médicos Dra. Edwards, el protocolo de cuarentenas y rastreos cumplieron y se logró detectar los dos primeros casos positivos entre civiles

Ambos casos positivos llegaron a las Falklands en el puente aéreo con Inglaterra. Se puso en cuarentena todos los pasajeros y el personal de tierra en MPA

Un segundo caso positivo del Covid 19 entre civiles fue confirmado esta semana en las Islas Falkland por las autoridades sanitarias. En ambos casos se trata de viajeros llegados a las Islas por medio del puente aéreo desde Brize Norton en Inglaterra.

El primero de ellos llegó en el vuelo del 5 de noviembre y el segundo en el vuelo del 9 de noviembre, y fueron individualizados mediante los hisopados, varios de los cuales se cumplen durante el período de cuarentena.

Según explicó el gobierno autónomo de las Falklands, “el segundo caso positivo vino en el vuelo del lunes 9 de noviembre. Esta persona había estado previamente anotado en un vuelo que terminó siendo cancelado y luego fue desplazado del vuelo del 5 de noviembre.”

En conferencia de prensa la Directora de Servicios Médicos de las Falklands, Dra. Rebecca Edwards dijo que ambos individuos estaban cumpliendo con las cuarentenas de 14 días de rigor y habían testeado negativo en los primeros dos hisopados. Ninguno de ellos ha debido ser hospitalizado.

La Dra. Edwards agregó “que desde la llegada a las Islas de las dos personas, en fechas distintas, no han estado en contacto alguno con la comunidad a no ser sus familiares y amigos, todos los cuales permanecen cumpliendo cuarentena. Igualmente todos quienes viajaron en esos vuelos con los casos positivos, han sido rastreados, según el protocolo del caso, y también están cumpliendo con la cuarentena. También se les ha ofrecido tres hisopados en las dos semanas, pero como no es obligatorio por ser un 'procedimiento invasivo', no vamos a obligar a la gente a cumplir con algo a lo cual no acceden voluntariamente”

La Directora de Servicios Médicos agregó que sólo falta hisopar un niño, “pero que va a ser hisopado”.

En definitiva, a no ser por el niño “todos quienes arribaron en esos aviones han sido hisopados, y están bajo cuarentena incluso todo el personal de aduanas y migraciones que estuvieron en el despacho de la llegada de los aviones al igual que los transportistas”.

Por tanto “podemos decir que el sistema aplicado no es necesariamente 100% seguro, pero pega en el palo”, sobre todo por los problemas de cancelaciones y demoras que está sufriendo el puente aéreo.

“Ello por ejemplo nos ha obligado a cumplir el protocolo de rastreo con aquellas personas que han estado en contacto con los casos positivos de Covid 19, pero que no necesariamente pudieron embarcar en el mismo vuelo. Es por eso lo que implementamos a quienes llegaron en el vuelo del 9 de noviembre y el personal de tierra con los cuales tuvieron contacto”.

Agregó que el hospital de Stanley, KEMH, se ofrece a hisopar preventivamente, incluso aquellas personas que no están bajo cuarentena.

Por su parte la legisladora electa MLA Leona Roberts quien tiene a su cargo la cartera de salud pública explicó que como consecuencia de lo acontecido y los dos primeros casos de civiles con Covid 19, “las Falklands han ingresado en un período de vigilancia incrementada, y si la situación se complica más, el gobierno puede llegar a cambiar el instructivo”

Bajo este régimen “las instituciones educativas, los comercios, las jardineras y pre-escolares, y otros servicios pueden permanecer abiertos pero alentados a trabajar de forma que limiten el riesgo de esparcir el contagio infeccioso”.

Además las personas de mayor vulnerabilidad pueden ser recomendadas a que se auto aíslen, en tanto las reuniones sociales pueden continuar pero con mayores medidas de higiene pública

A su vez el Administrador General de las Islas, Barry Rowland informó que tras una reunión especial de Consejo Ejecutivo esta semana se habían instrumentado instrucciones más detalladas respecto a las precauciones y el sistema de cuarentena, al igual que lo referido al transporte de aquellas personas que llegan a las Islas y son recibidos por familiares y amigos.

La revisión de estas normas entra en vigor a partir del lunes 16 de noviembre y se publicarán en el sitio del gobierno de las Islas y la Gaceta Oficial.