Falklands acepta que temporada de turismo será muy pobre, y apuesta a promover el mercado interno

El legislador MLA Pollard espera que “la comunidad aprovechará la oportunidad para disfrutar de sus vacaciones estivales en nuestro hermoso país”

En el correr de la semana el gobierno de las Islas confirmó que las restricciones a los permisos de visitantes, es muy probable que sigan en pie hasta fin de año. El Gerente del Malvina House resaltó que tras los anuncios “podemos planificar para los próximos 6 a 12 meses y hacer los cambios requeridos para reflejar el ánimo actual del negocio”

La industria de turismo de las Islas Falkland “comprensiblemente estaba bastante agitada e inquieta por la prevalencia de la incertidumbre”, comentó Sally Ellis, secretaria del directorio de turismo de las Islas Falkland.

Empero también aclaró que en base a informaciones del gobierno durante la semana, adelantando que las restricciones a los visitantes a las Islas permanecerán hasta fin de año, “ayudará a los comercios y emprendimientos a planificar cómo y si es que efectivamente están dispuestos a operar la temporada próxima” .

“Si bien no son buenas noticias no creo que dicho anuncio fuera inesperado. Creo que hemos sido gradualmente moldeados a esperar que el fin de año anunciado será el escenario más probable” agregó Ms Ellis.

En efecto en el correr de esta semana un comunicado del gobierno de las Islas confirmó que los requisitos de la cuarentena y restricciones a los permisos de visitantes, es muy probable que sigan en pie hasta fin de año.

Sin embargo el gobierno también dijo que el tema estará sujeto a una revisión periódica: mensualmente para los permisos de visitantes y cada 42 días respecto a los requisitos de la cuarentena, tal cual establecen las últimas regulaciones implementadas.

El gobierno también dijo que en octubre considerará si las restricciones deben extenderse durante 2021. El anuncio llega en medio de los llamados por claridad de la industria del turismo.

En un comunicado el gobierno subrayó que la Organización Mundial de Turismo de la ONU predijo un desplome del 80% en las llegadas del turismo global para este 2020.

El legislador electo MLA Mark Pollard responsable por la cartera de Industria y Comercio, incluyendo turismo, afirmó que “a menos que algo dramático cambie muy pronto, lo cual no lo veo posible, es altamente probable que la próxima temporada turística, las Falklands no podrá contar con visitantes internacionales”

“Hay impactos que el gobierno de las islas puede intentar administrar, y un gran esfuerzo se está desarrollando en programas de apoyo, créditos y facilidades para ayudar a la industria, a la vez que buscando formas para alentar el turismo doméstico este verano. Se trata de un área en la que nos podemos ayudar entre nosotros, y espero que la comunidad aprovechará la oportunidad para disfrutar de sus vacaciones estivales en nuestro hermoso país”, agregó MLA Pollard.

“Me consta que quienes dependen del turismo están muy preocupados: les puedo decir que paquetes de apoyo están en elaboración para considerar por el Consejo Ejecutivo en el correr de las próximas semanas, e información más específica sobre esas medidas van a saberse muy pronto”

Ms Ellis quien habló en nombre de los especialistas en turismo, International Tours and Travel (ITT) sostuvo que los anuncios implican que, “ITT puede advertir a nuestros visitantes internacionales que definitivamente tendrán que postergar sus viajes...aún tenemos algunas reservas que estaban a la espera de un desenlace más positivo...y así por lo menos podemos avanzar hasta cierto punto”.

En definitiva, la industria de turismo frente a la próxima temporada, puede comenzar a planificar “en cuanto a cómo, y si efectivamente desean operar”

”Para algunos un fuerte impulso del turismo local y adaptándose a como operar sobre una base más económica (menos personal, un producto más austero) permitirá a algunos a capear el temporal. En tanto otros quizá opten aprovechar la temporada para hacer renovaciones y mejoras sus instalaciones y productos, y estamos analizando las opciones sobre cómo podemos alentar y facilitar ese enfoque de forma que estemos en mejores condiciones, óptimas si es posible, para cuando la temporada 2021/22 y en más“.

Pero Ms Ellis también reconoció que ”para otros el panorama es muy negro, y no debemos perder de vista el hecho que muchos de los negocios turísticos, en las Islas, y también en Stanley se verán muy afectados. Y para ellos alguna forma de ayudarlos no es para nada fácil, me vienen a la cabeza los outlets y los locales de comida...“

”Los negocios tendrán que ser creativos para capitalizar en temas como las vacaciones escolares y otros eventos que puedan atraer gente”. Al respecto agregó que en el correr de las próximas semanas tanto el Directorio de Turismo de las Falklands (FITB) y la Asociación de Turismo de las Falklands, (FITA) continuarán a trabajar estrechamente con el gobierno en “un paquete de medidas que esperamos sean lo suficientemente enfocadas y amplias como pueda ser posible”

Ms Ellis sostuvo que junto a FITB, ”haremos una revisión de sus esfuerzos de marketing y ver qué iniciativas podemos generar en casa, de apoyo a la industria, pero igualmente asegurándonos que permanecemos en los libros y catálogos internacionales de ofertas con vistas al futuro. Si hemos de depender del turismo doméstico, somos muy conscientes que con una población tan pequeña la torta tendría que ser lo suficientemente grande para que cada uno cuente con su porción. Y por supuesto todos los involucrados incluyendo IAATO (Asociación Internacional de Operadores Antárticos) todavía siguen considerando si un crucero expedición aún es “realizable” (a Antártica) y sin que necesariamente genere muchos ingresos, puede ser una jugada fuerte, desde la perspectiva de una asociación en el emprendimiento“

Hablando en nombre de ITT, Ms Ellis dijo que los actuales esquemas de apoyo han trabajado bien para la empresa que representa, y ”nuestro equipo se ha mantenido con la moral en alto con interacciones regulares a través de los medios sociales o con breves visitas a la oficina. Para todos el efecto de esta pandemia se extenderá más allá de esta temporada, pero confiamos en que el gobierno de las Islas Falkland realmente aprecien la importancia de los vuelos comerciales a la economía de las Islas y el bienestar general, y por tanto las conversaciones del gobierno con LATAM deben ser permanentes, y esperamos que los vuelos puedan reanudarse en cuanto sea posible“.

Otras repercusiones de los anuncios del FIG sobre la cuarentena y las restricciones para visitantes también tuvieron un eco favorable dentro de un escenario negativo. En efecto el Gerente General del Hotel Malvina House, Carl Stroud resaltó que ”esta decisión era la que esperábamos del gobierno, en estos momentos, y damos la bienvenida la claridad de sus conceptos“.

”Ahora que se tomó la decisión podemos planificar para los próximos 6 a 12 meses y hacer los cambios requeridos para reflejar el ánimo actual del negocio“, y agregó que la promoción del turismo doméstico le parece una ”excelente idea la cual apoyamos totalmente para darle vida a los hostales del Campo (campaña de las Islas)“.

”Por nuestra parte seguiremos con ofertas para atraer a huéspedes locales y personal de MPC a nuestro hotel y el hostal en Darwin House”

Stroud dijo que entendía crítico para las Islas tanto social como económicamente que la infraestructura del sector turismo y comercio de las Islas se mantenga funcionando aún en momento desafiantes como los que se están atravesando.(Penguin News)