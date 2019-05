Cristina Fernández lanzó su libro con elogios para política económica de Trump

La ex mandataria llegó a la Feria del Libro de Buenos Aires en medio de cánticos de sus seguidores, que gritaban “Cristina Presidenta”

“Agradezco a quienes compran el libro. Yo sé que es un momento difícil y sé que muchos lo hacen juntando monedas”. Esas fueron algunas de las palabras con que la ex Presidenta y senadora argentina, Cristina Fernández, dio inicio al lanzamiento de su libro “Sinceramente”, consciente de la grave situación económica que atraviesa su país desde algunos meses.

La ex Mandataria, que llegó a la sala Jorge Luis Borges de la Feria del Libro de Buenos Aires en medio de cánticos de sus seguidores, que gritaban “Cristina Presidenta”, aprovechó la instancia para criticar al Gobierno de Mauricio Macri por su manejo económico y para abordar la política local, pese a que no anunció si se presentará o no como candidata a la Casa Rosada en las elecciones de octubre.

”Hoy hay más planes que lo que tenía el gobierno de los choriplaneros (modo despectivo de llamar a militantes kirchneristas o peronistas)“, señaló Fernández, y aseguró que durante sus mandatos no eran necesarios tantos de estos programas porque ”había trabajo“.

”El Gobierno ahora tiene casi medio millones de planes, mucho más que nosotros“, agregó. Asimismo, la ex Presidente indicó que en Argentina se viven ”momentos difíciles, muy difíciles“, y que ”nos hacen falta dirigentes y empresarios que no sólo piensen en el desarrollo de su empresa, sino que del país“.

Y si bien Fernández no dijo de manera explícita que competirá por llegar por tercera vez al sillón presidencial, varios de sus dichos dejaron abierta la puerta a una eventual candidatura. ”Yo no creo en los neutrales, para neutrales están los suizos. Los argentinos no somos neutrales. Nunca lo fui, ni lo voy a ser“, lanzó. De hecho, el diario Clarín afirmó que su discurso estuvo marcado por un claro ”tono de campaña“.

Por otro lado, uno de los momentos que más llamó atención durante la charla fue cuando elogió el manejo económico de Donald Trump. ”Recuerdo que nos decían que no teníamos que recalentar la economía. La economía vuela en los Estados Unidos, tiene el índice de desempleo más bajo de los últimos 50 años. Algunos se dieron cuenta que tenían que generar trabajo industrial para volver a generar riqueza. Sería importante que los que viajan tanto para allá, en lugar de escuchar lo que les dicen, imiten lo que hacen allá”.

Las palabras de CFK llegan tras meses de silencio y a poco más de 40 días que se cierren las listas para competir por la Presidencia, donde todo apunta a que Mauricio Macri irá por la reelección.

Diversas encuestas aseguran que, en una eventual segunda vuelta entre ambos candidatos, Fernández se impondría por mayoría popular. Aunque por ahora no hay ningún anuncio formal.