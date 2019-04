La Reina Isabel de Gran Bretaña cumplió 93 años este Domingo de Resurrección

La monarca británica celebró el feriado asistiendo a un servicio religioso con otros miembros de la familia real en la capilla de San Jorge, del castillo de Windsor

En casi siete décadas Isabel trabajó con 14 primeros ministros británicos sucesivos, de Winston, Churchill a Theresa May, y promulgó más de 3.500 leyes Isabel II también posee caballos purasangre, los primeros los heredó de su padre Jorge VI, que a lo largo de su reinado ganaron más de 1.600 carreras

La Reina Isabel II celebró su cumpleaños 93, que este año coincidió con el Domingo de Pascua. La monarca británica celebró el feriado asistiendo a un servicio religioso con otros miembros de la familia real en la capilla de San Jorge, en los terrenos del castillo de Windsor, al oeste de Londres.

Estuvo acompañada durante el festejo por el príncipe William y su esposa Kate, duquesa de Cambridge, así como el príncipe Harry cuya esposa Meghan, la duquesa de Sussex, está por dar a luz a su primer hijo en las próximas semanas y no asistió. Harry y Meghan sí publicaron una felicitación para la reina en su cuenta de Instagram: “Feliz cumpleaños, Su Majestad, mamá, abuelita. Te deseamos un maravilloso día! Harry y Meghan”.

Su esposo, el príncipe Felipe, de 97 años, se retiró de los servicios públicos y no asistió al festejo. Estas son las cinco cosas que hay que saber sobre la soberana británica: Longevidad Isabel II, que se convirtió en reina tras la muerte de su padre, Jorge VI, el 6 de febrero de 1952, lleva 67 años y 74 días en el trono, el reinado más largo de toda la historia de la monarquía británica. En estas casi siete décadas trabajó con 14 primeros ministros británicos sucesivos, de Winston Churchill a Theresa May, y promulgó más de 3.500 leyes votadas en el parlamento. Según las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas, el 83% de las personas que viven en el Reino Unido no han conocido a otro monarca.

Doble cumpleaños: La fecha de su cumpleaños se señala cada año con salvas de cañón en Hyde Park, en la Torre de Londres y en el parque real de Windsor, al oeste de la capital. Pero la celebración oficial es más tarde, generalmente el segundo sábado de junio, cuando la reina y otros miembros de su familia asisten al desfile militar conocido como “Trooping the Colour” y aparecen en el balcón del Palacio de Buckingham. Fue el rey Jorge II, nacido el 9 de noviembre de 1683, quien instauró en 1748 la tradición de una doble celebración para beneficiarse de un tiempo más clemente.

Impuestos: La reina no está obligada a pagar impuestos sobre la renta. Lo hace -voluntariamente- desde 1993 por sus ingresos privados, debido al descontento provocado por el alto coste de las obras de renovación del castillo de Windsor, devastado por un importante incendio el año anterior. La monarca no paga en cambio ninguna tasa por la “subvención soberana”, una dotación anual que busca “proporcionar los recursos anuales utilizados por la familia real en apoyo de las tareas oficiales de Su Majestad”. Se trata de un porcentaje fijo de las ganancias del Crown Estate, la institución que administra el patrimonio de la Corona, y para el año presupuestario 2019/20 se elevó a 82,4 millones de libras.

Animales: La reina tiene una verdadera pasión por los caballos y los perros. A lo largo de su vida ha tenido unos 30 corgis, su raza de perros preferida. Fue incluso la artífice de la creación de una nueva raza, el “dorgi”, un cruce de corgi y teckel (“dachshund” en inglés). Isabel II también posee caballos purasangre, los primeros los heredó de su padre Jorge VI, que a lo largo de su reinado ganaron más de 1.600 carreras. A lo largo de su reinado, la reina recibió varios animales de regalo, incluidos sementales, ponis, hipopótamos enanos, jaguares, perezosos, castores, canguros o un croco dilo, que fueron encomendados en su mayoría al zoo de Londres. Y en virtud de una tradición que se remonta al siglo XII, todos los cisnes blancos del país le pertenecen.

Tecnologías: Isabel II, que trabajó como mecánica durante la II Guerra Mundial, siempre se sintió cómoda con las nuevas tecnologías. Envió su primer email en 1976, durante una visita a una base militar, mucho antes de la democratización internet. También inauguró la primera página de internet de la familia real en 1997. En las redes sociales, la reina envió su primer tuit en 2014. En marzo pasado firmó su primer mensaje en Instagram, una foto de una carta escrita por Charles Babbage, un matemático británico precursor de la informática, a su tatarabuelo, el príncipe Alberto.