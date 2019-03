Hijo de Bolsonaro recuerda a legisladores chilenos que su padre representa a Brasil

La decisión de legisladores chilenos de no asistir al almuerzo con Bolsonaro “muestra inmadurez porque no es Jair Bolsonaro, es el presidente de Brasil, la mitad de Sudamérica”

”En lo personal yo rechacé la invitación a concurrir al almuerzo, porque hoy día asistir a un almuerzo con (Jair) Bolsonaro es como asistir a un almuerzo con Hitler en 1936”. Con esas palabras, la diputada comunista de Chile Carmen Hertz justificó su decisión de no participar de la reunión que el gobierno de Sebastián Piñera organizó para el sábado en honor el Presidente de Brasil, provocando una serie de reacciones.

Uno que le respondió a la parlamentaria fue Eduardo Bolsonaro, hijo del Mandatario brasileño, quien, tras exponer en el “Foro por la Democracia”, la invitó a viajar a Venezuela para que conozca la realidad de aquel país.

”Es que ella no va a Miraflores (palacio presidencial venezolano) porque no hay comida. Cuando se vaya a Miraflores a almorzar con Maduro ahí empiezo a creer en personas comunistas, si no, volvemos ahora para el mundo real“, lanzó irónico el también diputado del ”gigante sudamericano“.

Según el abogado, la decisión de los líderes del Congreso de no asistir al almuerzo con su padre ”muestra inmadurez porque no es Jair Bolsonaro, es el presidente de Brasil, la mitad de Sudamérica. Es una comitiva oficial. Entonces les falta actuar con más madurez. Cuando venían aquí otros presidentes de seguro no tenían tanto de esto. Parece que falta respetar el resultado de las elecciones“.

Asimismo, Eduardo calificó como un tema ”muy complicado“ la eventual salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela. ”Él no solamente es un dictador, es un criminal vinculado con narcotráfico y terrorismo. Es un tema de sobrevivencia para él. La mejor alternativa es hacer un cambio en las fuerzas armadas para que empiecen a servir para los venezolanos y no para un régimen dictatorial”, sentenció.