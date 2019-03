EEUU y España consideran el futuro de jerarcas chavistas

Elliot Abrams dijo si hay gente del régimen que quiere salir, iremos al gobierno español y diremos “este tipo dice que se irá con su familia si puede ir a España”

Abrams también resaltó que “no hay conversaciones directas con Maduro”, pues no puede presidir una transición democrática ni comandar elecciones libres

El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, reveló que su gobierno mantuvo una “conversación preliminar” con el de España con el objeto de que este país albergue a jerarcas del chavismo para facilitar el fin de la administración del presidente Nicolás Maduro, aunque aclaró que “no hay conversaciones directas” con éste.

“Diría que ha habido lo que yo llamaría una conversación preliminar con España, con la idea de: ¿es esto posible de plantear? ¿Está en el terreno de la posibilidad?”, dijo Abrams en una entrevista publicada hoy por el diario madrileño El País. “Y creo que la respuesta que hemos recibido es ‘Bien, deberíamos ver, a quiénes y bajo qué condiciones’”, agregó.

Abrams continuó: “No lo sabemos. Pero si entramos en estas conversaciones, y creo que lo haremos, con gente del régimen que quiere salir, volveremos al gobierno español y podemos decir: Bueno, este tipo dice que se irá con su familia si puede ir a España, pero no quiere ir a Moscú. Pero no estamos ahí aún”.

No respondió directamente si esa “conversación preliminar” con España incluyó el caso de Maduro, aunque sí fue tajante al afirmar que “no hay conversaciones directas con Maduro”.

“Nuestro punto de vista es que Maduro debe irse”, sostuvo, y prosiguió: “No podemos ver que él pueda presidir una transición democrática ni podemos ver unas elecciones libres con Maduro. Diría que espero tener esa conversación con España u otros países”.

Consultado sobre si existe la posibilidad que Maduro vaya a vivir a un país con España sin problemas con la justicia, Abrams respondió: “Bueno, no, hay varias consideraciones aquí. Una de ellas es España, qué piensa el gobierno español, qué quiere. Otra son las sanciones estadounidenses y las acusaciones”.

“Algunos miembros del régimen son objeto de acusaciones y está el tribunal internacional de justicia; si su principal preocupación es esa, tendrán que ir a un lugar como Turquía o Rusia, creo, donde no los llevarán ante el tribunal internacional, y en ese caso España no sería el lugar al que querrían ir, pero no estamos ahí aún”, añadió.

A juicio del diplomático estadounidense, “España es en algunos aspectos un destino lógico para algunas personas del régimen” porque “nadie quiere vivir en Rusia o Cuba”, por más que sean los principales aliados del chavismo, sino que “presumiblemente querrían ir, algunos de ellos, a un país en el que se hable español, y ese es un lugar maravilloso”.

Además, según Abrams, muchos de los jerarcas del chavismo “ya tienen a sus familias y su dinero en España, así que para ellos es lógico decir que quieren unirse a sus familias y a sus cuentas bancarias”.

De acuerdo con el funcionario, los jefes chavistas que podrían ser beneficiados con un acuerdo para que vayan a vivir a otro país serían entre 10 y 20, según El País.