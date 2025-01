Desesperación por desaparición de turista argentino en Brasil

La camioneta de Federico Bruni fue encontrada en la orilla del río Do Ponche

La policía brasileña sigue buscando a Federico Bruni, un ciudadano argentino de 32 años que desapareció cuando estaba haciendo una excursión por la selva de São Bonifácio. La camioneta de Bruni y su perro ya fueron encontrados.

El 27 de enero, Bruni se comunicó con su familia por última vez para informarles que estaría en el camping Pandang cerca de Florianópolis en el estado de Santa Catarina, pero el martes pasado había ido a acampar solo cerca del río Do Ponche. En ese momento, mencionó que tendría una señal de teléfono móvil deficiente o inexistente. Después de que se encontraron sus pertenencias, las autoridades iniciaron una investigación que incluyó drones, pero que tuvo que detenerse debido al clima tormentoso.

“Mi hermano nos dijo el lunes que iba a estar tres días en el camping para que no nos preocupáramos, ya que no iba a tener señal para comunicarse. El martes nos llamaron del camping para decirnos que iba a estar en una zona cercana acampando”, contó a medios argentinos Daniela Bruni.

Los padres de Bruni y otros familiares han viajado al sur de Brasil para sumarse a la búsqueda. Tras el contacto del 27 de enero “estábamos tranquilos de que no hablaría con nosotros, pero hoy la policía me contactó desde Brasil para decirnos que su camioneta estaba allí, su perro y todos los documentos estaban dentro de la camioneta, pero él no estaba”, mencionó también Daniela.

Los investigadores brasileños temen que el joven haya caído al río y luego haya sido arrastrado por la corriente. “Estamos desesperados”, agregó Daniela al tiempo que señaló que no era la primera vez que su hermano hacía este tipo de viajes. “Él ya hizo viajes así y conoce la zona, pero suponen que tal vez se metió al río y se golpeó la cabeza”. Por eso, “necesitamos un equipo que pueda entrar en la selva”, explicó.

Federico, vecino de Vicente López, solía compartir fotos de sus viajes o imágenes con su familia. Es un apasionado del fútbol y de la escritura creativa.

El miércoles, la policía local encontró la camioneta de Bruni en la orilla del río Do Ponche. En el interior estaban sus documentos y su teléfono celular y, junto a la camioneta, había una carpa, una reposera y su perro.