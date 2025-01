Exportaciones de pymes argentinas crecen 17,3% en 2024

Medidas en dólares, las ventas crecieron a pesar de una contracción en los precios promedio

La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) difundió este fin de semana un informe que muestra un crecimiento interanual de las exportaciones del 17,3% medido en dólares estadounidenses, con ventas totales por US$ 10.032 millones, lo que representó el 12,5% de los envíos del país. Además, si se mide en volumen, las pymes exportaron 8,5 millones de toneladas, un aumento del 25,1% respecto de 2023. Sin embargo, la CAME destacó que el precio promedio por tonelada cayó un 6,3%.

De las 9.269 empresas argentinas que realizaron ventas al exterior el año pasado, 6.428 (o el 69,3%) fueron pymes, subrayó también la CAME. Según la agrupación, el 49,9% de las exportaciones de las pymes en dólares consistió en 4,3 millones de toneladas de alimentos no procesados, lo que arrojó ingresos por alrededor de US$ 5.000 millones. “La industrialización de los productos en origen no sólo generaría mayores ingresos sino que también promovería la creación de empleo y fortalecería la competitividad internacional de las pymes”, destacó la CAME.

Tabaco y Derivados registró la mayor caída interanual en dólares exportados, con una baja del 37,5%. En cambio, Manufacturas diversas creció 1.206,5% respecto del año anterior.

En términos de volumen, Petróleo y Combustibles lideraron el crecimiento con un aumento del 84%, mientras que Tabaco y Derivados también sufrió la mayor contracción, con una caída del 36,3%.

Los destinos sudamericanos concentraron el 33,1% de las exportaciones de las pymes, con Brasil a la cabeza con el 14,1% de los envíos totales, lo que representó un crecimiento interanual del 20,2%. Europa representó el 24,1% de las ventas totales, una mejora del 16,4% respecto de 2023.

La CAME también destacó que el 86,9% de las exportaciones de las pymes se vendieron a 30 países de un total posible de más de 198. “Generar valor agregado en los productos exportados y diversificar los destinos son pasos esenciales para fortalecer la economía local, reducir la dependencia de las fluctuaciones de precios internacionales y avanzar hacia una industria más sostenible”, señaló el informe.