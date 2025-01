Biden emite indultos de última hora a quienes temían venganza bajo Trump

Biden bate el récord presidencial de indultos y conmutaciones individuales, incluido su hijo Hunter

El presidente saliente de Estados Unidos, Joseph Biden, aprovechó sus últimas horas en el cargo para otorgar un indulto preventivo general a miembros de su familia, el general Mark Milley, el doctor Anthony Fauci y la congresista republicana Liz Cheney, quien copresidió junto al demócrata Bennie Thompson el Comité del Congreso que investigó los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. El organismo finalmente elaboró ​​un informe según el cual Trump había participado en una “conspiración de varias partes” para anular los resultados legítimos de las elecciones presidenciales de 2020. Cheney incluso anunció que votaría por Kamala Harris en las elecciones del año pasado.

La medida de Biden también protegería a sus beneficiarios de futuros procesamientos temidos como “represalias” por la nueva administración. De hecho, el gabinete de Donald Trump está formado por personas que estuvieron a su lado durante aquellos polémicos días.

“Mi familia ha sido objeto de incesantes ataques y amenazas motivados únicamente por el deseo de hacerme daño: la peor clase de política partidista. Por desgracia, no tengo motivos para creer que estos ataques vayan a cesar”, dijo Biden en un comunicado. “Incluso cuando los individuos no han hecho nada malo y son finalmente exonerados, el mero hecho de ser investigados o procesados puede causar daños irreparables a su reputación y sus finanzas”, continuó.

También insistió en que tomaba esta medida “en conciencia” y porque no podía mantenerse al margen bajo la amenaza de represalias de la administración entrante de Donald Trump. “Estas son circunstancias extraordinarias, y no puedo en buena conciencia no hacer nada”, escribió Biden en un comunicado sobre la primera tanda de indultos. “Las investigaciones infundadas y políticamente motivadas causan estragos en las vidas, la seguridad y la seguridad financiera de las personas en cuestión y sus familias”.

“De manera alarmante, los funcionarios públicos han sido objeto de continuas amenazas e intimidaciones por desempeñar fielmente sus funciones”, argumentó también Biden. Trump ha prometido conceder rápidamente clemencia a los implicados en los disturbios del 6 de enero de 2021.

Fauci fue director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas durante décadas, incluso durante la primera presidencia de Trump. Estuvo detrás de las vacunaciones masivas obligatorias contra el virus Covid-19 y de las campañas de uso de máscaras, mientras que Milley, el ex jefe del Estado Mayor Conjunto durante el primer mandato de Trump calificó al líder republicano de fascista.

Biden también subrayó que su indulto no debe interpretarse como una prueba de culpabilidad. “La emisión de estos indultos no debe ser malinterpretada como una admisión de mala conducta por parte de ningún individuo, ni la aceptación debe ser malinterpretada como una admisión de culpabilidad por ningún delito. Nuestra nación tiene con estos servidores públicos una deuda de gratitud por su incansable servicio a nuestro país.”

En cualquier caso, nunca antes se habían concedido indultos preventivos de esta magnitud. Cuando el presidente Gerald Ford concedió a su predecesor, Richard Nixon, un “indulto total, libre y absoluto” en 1974 por el escándalo Watergate, éste se encontraba al borde de un procesamiento inminente.

Según Taylor Budowich, subjefe de gabinete de Trump para comunicaciones y personal, los indultos de Biden “pasarán a la historia como el mayor asalto al sistema judicial estadounidense de la historia.”

“De un plumazo, ha protegido unilateralmente a un grupo de compinches políticos de la balanza de la justicia. Se trata de otra erosión peligrosa e irreversible de las normas estadounidenses”, escribió Budowich en X.

“Después de cuarenta y tres años de fiel servicio a nuestra nación en uniforme, protegiendo y defendiendo la Constitución, no deseo pasar el tiempo que el Señor me conceda luchando contra aquellos que podrían buscar injustamente retribución por desaires percibidos”, dijo Milley. “No quiero someter a mi familia, mis amigos y aquellos con los que he servido a la distracción, el gasto y la ansiedad resultantes”.

”Como ha dicho (Biden), no hemos hecho nada malo, pero las acusaciones infundadas y las amenazas son reales para mí y mi familia“, afirmó Fauci. ”A pesar de los logros que mis colegas y yo hemos conseguido durante mi larga carrera en el servicio público, he sido objeto de amenazas de investigación y procesamiento por motivos políticos“, dijo Fauci en un comunicado. ”Estas amenazas carecen absolutamente de fundamento. Que quede claro: no he cometido ningún delito“.

En una entrevista con USA Today, Biden dijo que le dijo a Trump durante su reunión en el Despacho Oval poco después de la victoria del presidente electo en noviembre que ”no había necesidad, y era contraintuitivo para su interés, volver atrás y tratar de ajustar cuentas.“

”Los indultos son en realidad una gran noticia. Nadie que acabe de ser indultado podrá negarse a declarar en un procedimiento civil, penal o ante el Congreso amparándose en la 5ª Enmienda“, dijo un analista jurídico. Además, los indultos no protegerían a quienes los recibieran de las investigaciones del Congreso o de otro tipo de investigaciones, como las fiscales. Los indultos sólo les protegerían de cargos penales federales.

Ahora se teme en Washington que Trump, o cualquier futuro presidente saliente, pueda utilizar la misma herramienta para proteger a cualquier empleado de la Casa Blanca de cualquier investigación. Los indultos ”plenos e incondicionales” para Fauci y Milley cubren el periodo que se remonta al 1 de enero de 2014.

Biden, descrito por muchos como un institucionalista, ha establecido el récord presidencial de más indultos y conmutaciones individuales emitidos, incluido su hijo Hunter.