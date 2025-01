Cortes de electricidad afectan Área Metropolitana de Buenos Aires y otras zonas de Argentina

El verdadero problema vendrá cuando haya 3 días consecutivos de calor, se explicó

Varias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y Rosario, en la provincia de Santa Fe, vienen sufriendo prolongados cortes de luz que enfurecieron a los vecinos que, además, privados de los subsidios estatales en sus facturas de electricidad desde que asumió Javier Milei están pagando la tarifa completa a cambio de... literalmente nada.

En la capital del país, los apagones predominaron en los barrios de Recoleta, Palermo, Caballito, Villa Crespo, Mataderos, Villa Lugano, Mataderos, Parque Avellaneda, partes de San Telmo y Nueva Pompeya, mientras que suburbios de la provincia de Buenos Aires como Luis Guillón, Avellaneda, Hurlingham, Banfield, Casanova, Pilar, José C. Paz y Claypole quedaron a oscuras.

En Lugano, que no es precisamente el lugar más seguro para deambular de noche sin iluminación, se desplegó un fuerte operativo policial cuando los vecinos intentaron bloquear totalmente una avenida en señal de protesta.

Mientras tanto, las autoridades federales restaron importancia a estos cortes y afirmaron que el verdadero reto llegaría después de tres días seguidos de intenso calor.

Mario Cairella, vicepresidente ejecutivo de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), dijo a Clarín que el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) “pasó esta primera prueba”.

“Los cortes de energía que se produjeron en el mercado mayorista se recuperaron rápidamente”, analizó. “Hubiéramos preferido no tener cortes porque lo que pasó el jueves no fue una prueba importante, pero demuestra que el sistema eléctrico argentino no es todo lo robusto que debería ser”, estimó también. “La próxima prueba importante será cuando acumulemos 3 días como hoy, con este calor extremo”, agregó.

Además, un frente de tormenta en la provincia nororiental de Misiones derribó árboles y postes eléctricos provocando cortes de luz en varias zonas de Posadas, la capital de la provincia. El mal tiempo afectó el jueves a amplias zonas del sudeste brasileño limítrofe y parece dirigirse hacia el sur. Se pronostican fuertes tormentas para el Gran Buenos Aires durante el fin de semana.