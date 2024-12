Pymes argentinas mejoran en un 21,7% sus exportaciones

Las pymes temen un aluvión de despidos cuando los productos importados inunden el mercado local dada la fortaleza del peso frente al dólar estadounidense

La Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME) informó este fin de semana que las exportaciones entre enero y noviembre de este año superaron los 9.000 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 21,7% en envíos y del 27,5% en tonelaje, principalmente a Brasil y Chile. En total, Sudamérica compró el 33,1% de los envíos.

Según el Monitor de Exportaciones (MEP) de la CAME, estas empresas representaron el 12,4% del total exportado por la Argentina, con US$ 9.234 millones de ingresos y 7,9 millones de toneladas de carga. “Este aumento en el volumen exportado muestra un crecimiento real de las ventas, aunque el precio por tonelada marcó una caída del 6,3%, alcanzando un promedio de US$ 1.174”, destacó el MEP. “Es necesario exportar más cantidades para obtener la misma [cantidad de] dólares”, mencionó también el documento.

“Esto es consecuencia de que los precios, en la mayoría de los casos, no son una variable de negociación”, agregó.

“De las 7.701 firmas que exportaron en este período, 5.486 son pymes, es decir que, en el transcurso de los primeros once meses del año, el 71,2% de los operadores son pequeños y medianos”, se explicó.

El tabaco y los subproductos registraron el mayor descenso tanto en dinero (-30,8%) como en volumen (-30,6%), mientras que el mayor crecimiento en dólares correspondió a las Manufacturas diversas (+1.266%). Si se mide en toneladas, el mayor crecimiento se registró en Petróleo y combustibles (+117%).

Los alimentos no elaborados representaron el 50,1% de las ventas, lo que demostró que “si bien más volumen es positivo, evidencia la falta de valor agregado ya que industrializar localmente los productos permite obtener mayores ingresos y generar empleo”, señaló el estudio de la CAME.

“Si se desagregan los complejos exportadores pymes en sus posiciones arancelarias, se observa que el principal producto exportado son las sales con ácido fórmico, que representan el 2,6% del total, seguidas por los calamares, maníes, langostinos y camarones, todos productos no elaborados ni industrializados”, continuó el informe.

Por detrás de Sudamérica, Europa, y en particular los Países Bajos, España e Italia, representaron el 24,3% de las ventas en el extranjero.

Además, las pymes temen un aluvión de despidos cercano a los 300.000 el año próximo, cuando productos importados inunden el mercado local dada la actual fortaleza del peso frente al dólar estadounidense.