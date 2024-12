Paraguay: Peña respalda a funcionario que cortó lazos con la DEA y dio marcha atrás

“Estamos en comunicación con el equipo de transición de Trump”, subrayó Peña

El presidente paraguayo, Santiago Peña, insistió en que Jalil Rachid no debe renunciar como titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) pese a haber enviado una nota a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) poniendo fin a toda cooperación y luego retractarse tras enterarse de que estaba vigente un acuerdo de 2022.

Peña responsabilizó del escándalo a la administración de su antecesor Mario Abdo Benítez.

Peña insistió en que ahora prefiere resolver el incidente con el Gobierno entrante del presidente electo Donald Trump, quien tomará posesión el 20 de enero de 2025. “Queremos discutir el marco de cooperación. Tenemos dudas sobre algunos compromisos asumidos por la administración anterior, documentos que no eran públicos, un dictamen que su propia asesoría jurídica dijo que no se podía firmar, hay tremendas dudas que se resuelven hablando”, explicó Peña. El mandatario añadió que su objetivo final es incrementar la cooperación.

”Ya están a menos de 30 días (de la asunción de Donald Trump). Estamos en comunicación con el equipo de transición de Trump y nuestra posición es clara, no hay lugar a dudas. Estamos abiertos a una colaboración genuina con todos los países, incluidos EEUU, Brasil y Argentina“, subrayó Peña al comprometerse a buscar mejores condiciones para su país en un nuevo acuerdo. ”Queremos sentarnos a dialogar con la DEA“, enfatizó al tiempo que señaló que su plan no era ceder soberanía.

”Se le dio muchas horas de radio y tinta para construir un relato que no va a durar, vamos a desvirtuar una y otra vez, tratar de no insistir en algo que no tiene sustento, nunca se había enfrentado la delincuencia de esta manera... Nadie va a venir a solucionar el problema de los paraguayos. Tenemos que ser dueños de nuestro propio destino“, argumentó Peña.

A principios de esta semana, el ministro de Defensa, Óscar González, dijo a que no se había recibido respuesta a la segunda nota que daba marcha atrás a la primera, que rompía los lazos con la DEA y que, por lo tanto, el acuerdo seguía vigente.

”Esa es la decisión que tomó el presidente Santiago Peña. Vamos a seguir adelante, el acuerdo continuará. Vamos a hacer todo lo que se tenga que hacer para que esto continúe”, dijo González en una entrevista radiofónica.

La agencia estadounidense tiene 90 días para responder después de anunciar que retiraría de Asunción todos los equipos donados en el marco del acuerdo de 2022.