Petrolera uruguaya Ancap en números rojos

Ancap invirtió US$ 67 millones en la renovación de la refinería La Teja, lo que explica parte de los números negativos

La petrolera estatal uruguaya Ancap registró pérdidas superiores a los 130 millones de dólares que crecieron a lo largo de 2024, lo que se tradujo en un déficit de cinco años del que su directorio responsabiliza a los sindicalistas, además de una parada técnica en la refinería La Teja que se prolongó más de lo previsto.

Estas cifras ensombrecen el desempeño de la empresa bajo la presidencia de Luis Lacalle Pou, tras el superávit de US$ 39 millones de los cinco años de su antecesor Tabaré Vázquez.

En el primer semestre de 2024, el Grupo Ancap ya había reportado una pérdida de US$ 79 millones, evidenciando el severo impacto de la paralización de la refinería. En ese período, Ancap dejó de facturar aproximadamente US$ 670.000 diarios debido al cese de las operaciones plenas durante 297 días. Aunque los negocios no monopólicos del grupo generaron una ganancia de US$ 24 millones, no fue suficiente para compensar las pérdidas del sector monopólico, que alcanzaron US$ 77 millones.

Al final del segundo trimestre, Ancap registraba ya pérdidas por valor de 48 millones de dólares, debido principalmente a la importación de combustible para satisfacer la demanda interna. La Teja volvió a funcionar en septiembre de 2023, tras la sustitución de tres torres de destilación y una actualización tecnológica de su unidad de craqueo, con una inversión de US$ 67 millones para reducir los costos a largo plazo, aunque a costa de un revés financiero.

La situación podría empeorar si el auditor que revisa las cuentas de 2024 considera que el negocio de la cal no tiene futuro, dado que Ancap está a punto de perder su contrato con Candiota a finales de este año. Para reactivar este sector, sería necesario una nueva ley federal que permita la renovación o negociación de contratos.