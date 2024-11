Brasil concluye con éxito la primera fase de la Operación Potiguar

La segunda fase de la Operación Potiguar está prevista para el segundo semestre de 2025

La Fuerza Aérea de Brasil confirmó este viernes el lanzamiento con éxito de un cohete no tripulado al espacio. La unidad fue construida con tecnología 100% nacional, se explicó también en el Centro Barreira do Inferno, en Parnamirim, en el Estado de Rio Grande do Norte.

El cohete de sondeo suborbital VS-30 despegó a las 13:19 y permaneció en el espacio durante 2 minutos y 50 segundos antes de acuatizar en el Océano Atlántico. La misión completa duró 5 minutos y 50 segundos y puso fin a la primera fase de la Operación Potiguar.

La nave, de fabricación brasileña, mide unos ocho metros de largo y pesa 1,5 toneladas en el momento del despegue. Puede transportar hasta 330 kilogramos. El vuelo del viernes estuvo repleto de más de 1.000 cartas de alumnos de escuelas públicas.

Aunque los vehículos suborbitales no pueden entrar en órbita, pueden alcanzar altitudes superiores a la atmósfera. Se utilizan en experimentos científicos y tecnológicos de interés para diversas industrias, como la farmacéutica, la metalúrgica, la alimentaria y la cosmética.

El objetivo del lanzamiento era entrenar al equipo, así como probar los procesos. Según la FAB, el cohete siguió la trayectoria prevista y los sistemas de telemetría y respuesta al radar funcionaron correctamente durante todo el vuelo.

La iniciativa busca generar una mayor autonomía brasileña en lanzamientos de este tipo, explicó el Director del Departamento de Ciencia y Tecnología Aeroespacial (DCTA), Brigadier Maurício Augusto Silveira de Medeiros.

En la segunda fase de la Operación Potiguar, prevista para el segundo semestre de 2025, se utilizará otro cohete del mismo modelo para calificar el sistema de recuperación de la parte superior del vehículo, conocida como plataforma suborbital de microgravedad (PSM).

(Fuente. Xinhua)