Argentina, nuevo miembro fundador de la alianza contra el hambre de Lula

Ahora se espera que Milei adhiera a otras iniciativas brasileñas durante la Cumbre del G20

La Argentina de Javier Milei se convirtió, tras negociaciones de última hora, en el 82º país en sumarse a la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, la iniciativa de Brasil lanzada durante los dos días de la Cumbre del G20 en Río de Janeiro. Con la decisión de Buenos Aires, ningún país del G20 se quedó fuera de la alianza del Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que también está integrada por la Unión Africana y la Unión Europea, además de 9 instituciones financieras, 24 organizaciones internacionales y 31 entidades filantrópicas y no gubernamentales, totalizando 148 miembros fundadores.

La adhesión está abierta desde julio de este año, y los países pueden adherirse en cualquier momento. Además de los miembros del G20, se han sumado a la iniciativa países como Uruguay, Ucrania, Suiza, Nigeria, Angola, Colombia, Jordania y Líbano, entre otros. La expectativa es que la estructura de gobierno de la alianza esté en marcha en 2025.

También se espera que Milei esté de acuerdo con otras iniciativas brasileñas en el seno del G20, como la propuesta de impuestos a los súper ricos y las medidas contra el cambio climático.

En el caso de la Alianza contra el Hambre, la adhesión se formaliza a través de una declaración de compromiso en la que se definen las medidas generales y personalizadas que se adoptarán «con las prioridades y condiciones específicas de cada miembro» para alcanzar estos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La Alianza Mundial espera llegar a 500 millones de personas con programas de transferencia de efectivo en países de renta baja y media-baja para 2030, ampliar las comidas escolares de calidad a 150 millones de niños más en países con pobreza infantil y hambre endémicas, y recaudar miles de millones en créditos y donaciones a través de bancos multilaterales de desarrollo para poner en marcha estos y otros programas.

La Alianza tendrá su gobernanza vinculada al G20, pero no estará restringida a las naciones que componen el grupo. Será administrada por un Consejo de Campeones y el Mecanismo de Apoyo. El sistema de gobernanza deberá estar operativo a mediados de 2025. Hasta entonces, Brasil proporcionará apoyo temporal para las funciones esenciales.

Tras los anuncios del lunes, los 82 países que integran la alianza son: Angola, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Bangladesh, Benín, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Canadá, Chad, Chile, China, Chipre, Colombia, Dinamarca, Egipto, República Dominicana, Guinea Ecuatorial, Timor Oriental, Etiopía, Finlandia, Francia, Alemania, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Honduras, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Jordania, Kenia, Líbano, Liberia, Malta, Malasia, Mauritania, México, Mozambique, Myanmar, Países Bajos, Nigeria, Noruega, Palestina, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Rusia, Ruanda, San Vicente y las Granadinas, Santo Tomé y Príncipe, Arabia Saudí, Sierra Leona, Singapur, Eslovaquia, Somalia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Sudán, Suiza, Tayikistán, Tanzania, Togo, Túnez, Türkiye, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay, Vietnam y Zambia.

A estos países se unen la Unión Africana (UA) y la Unión Europea (UE), además de las siguientes organizaciones internacionales: Agencia de Desarrollo de la Unión Africana - Nueva Alianza para el Desarrollo de África (Auda-Nepad); GCIAI; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Comisión Económica y Social para Asia Occidental (Cesao); Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP); Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA); Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD); Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA); Liga de Estados Árabes (LEA); Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI); Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); Organización de los Estados Americanos (OEA); Organización Internacional del Trabajo (OIT); Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); Organización Mundial del Comercio (OMC); Organización Mundial de la Salud (OMS); Organización Panamericana de la Salud (OPS); Programa Mundial de Alimentos (PMA); Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat); Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

La Alianza Mundial contra el Hambre y la Pobreza también incluirá a estas instituciones financieras internacionales Banco Asiático de Desarrollo (BAsD); Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII); Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF); Banco Europeo de Inversiones (BEI); Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Grupo del Banco Mundial; Grupo del Banco Africano de Desarrollo (BAfD); Nuevo Banco de Desarrollo (NBD); Programa Global de Agricultura y Seguridad Alimentaria (GAFSP).

También formarán parte de la alianza estas fundaciones filantrópicas y Organizaciones No Gubernamentales (ONG): Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL); Articulação Semiárido Brasileiro (ASA); Bill & Melinda Gates Foundation; Brac; Children's Investment Fund Foundation; Child's Cultural Rights & Advocacy Trust Agency; Citizen Action; Education Cannot Wait; Food for Education; Food of Tomorrow Institute; Getúlio Vargas Foundation (FGV); GiveDirectly; Global Partnership for Education; Ibirapitanga Institute; Institute for Climate and Society (ICS), Cámara de Comercio Internacional; Leadership Collaborative to End Ultrapoverty; Maple Leaf Early Years Foundation; Maria Cecília Souto Vidigal Foundation; Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI); Act Against Hunger; Rockefeller Foundation; Stockholm International Peace Research Institute (Sipri); SUN Movement; Sustainable Financing Initiative; Their World; Trickle Up; Village Enterprise; World Rural Forum; World Vision International; Zero Hunger Institute.

