Argentina elimina empresa operadora de rampas aeroportuarias

El Gobierno Libertario dispuso el fin de Intercargo; Aerolíneas Argentinas podría ser la siguiente

El Gobierno argentino dispuso de hecho la disolución de la empresa operadora de las rampas en los aueropuertos de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery en Buenos Aires, mientras permanece incierto el futuro de la estatal Aerolíneas Argentinas, sumida en un caos de reclamos gremiales.

Por el momento, el representante sindical de los pilotos Mateo Ferreira anunció que no habría más huelgas mientras se negocian los salarios. “Estamos tranquilizando a los pasajeros porque al menos el sindicato de pilotos no va a tomar medidas de fuerza”, subrayó. Si no se llega a un acuerdo, se pondría en marcha “un procedimiento de crisis”, en el que “el árbitro es el Secretario de Trabajo”, explicó también.

El presidente Javier Milei insistió a primera hora del viernes en que esperaba una propuesta que colmara sus expectativas. De lo contrario, cortaría toda ayuda estatal a la compañía deficitaria e incluso la cerraría si fuera necesario. Según fuentes de la Casa Rosada, el “Estado no pone más dinero para que Aerolíneas Argentinas funcione”. El mensaje es claro: “Normalización o cierre”.

En este contexto, se van a revisar las “enormes” prebendas del convenio colectivo de pilotos de Aerolíneas que otros trabajadores no tienen. Asimismo, el Gobierno Libertario anunció la desregulación del servicio de rampa en los aeropuertos, lo que supondrá en la práctica la desaparición de la empresa Intercargo, tantas veces implicada en retrasos y cancelaciones de vuelos, sin mencionar alguna que otra misteriosa desaparición del equipaje de los pasajeros.

En el reciente conflicto, 15 trabajadores de Intercargo fueron despedidos por organizar huelgas que mantuvieron los aviones en la pista con pasajeros de rehenes a bordo, por lo que se iniciaron acciones penales contra los cesanteados. “Ningún terrorista sindical podrá volver a tomar como rehén a un pasajero y arruinarle el viaje, ni negarse a hacer su trabajo”, dijo el portavoz presidencial Manuel Adorni al anunciar “el fin de Intercargo”.

En cuanto a la privatización de Aerolíneas, la posibilidad parece remota, sin comprador potencial a la vista. Una solución sería ponerla bajo administración externa sin necesidad de comprarla, según se explicó en Buenos Aires.

Mientras tanto, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se encargará de la carga y descarga de equipajes en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires hasta que se designe un nuevo concesionario. “Obviamente Intercargo se terminó”, subrayó Milei el viernes desde Casa Rosada. Mientras tanto, no se descartan reducciones de personal en Aerolíneas.

Durante una comparecencia en una escuela el viernes por la mañana, Milei dijo que la salida era “trabajar y no extorsionar” tanto al Gobierno como a los viajeros. “Se acabó la extorsión en nuestro país”, subrayó el mandatario.

A través de la Resolución 326/2024 publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se aprobó el nuevo “Reglamento para la obtención del Certificado de Asistencia en Tierra”, para aquellas empresas que quieran prestar servicios de rampa o handling, lo que en términos prácticos, representa la desaparición de Intercargo.