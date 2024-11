Reportan pogromo contra aficionados al fútbol israelíes en Ámsterdam

Aficionados israelíes al fútbol sufrieron una emboscada y algunos de ellos están aún sin aparecer desde el jueves por la noche en Ámsterdam tras un partido entre el FC Ajax y el Maccabi de Tel Aviv. En respuesta, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu envió dos vuelos de emergencia para evacuar a los israelíes de la ciudad holandesa mientras observadores de todo el mundo coincidían en el uso de la palabra “Pogrom”, que históricamente se refiere a una masacre organizada de un grupo étnico concreto, en particular la de judíos en Rusia o Europa del Este a finales del siglo XIX y principios del XX.

Una portavoz de la policía holandesa dijo que 57 personas habían sido detenidas y que se habían desplegado fuerzas antidisturbios. Las imágenes de vídeo difundidas en las redes sociales mostraron lo que sufrieron los aficionados del Maccabi. Según la cadena de televisión de Ámsterdam AT5, los manifestantes lanzaron sillas a los seguidores del Maccabi. Citando al Ministerio de Asuntos Exteriores del país, los medios israelíes informaron de que diez israelíes resultaron heridos. Otras dos personas desaparecieron. El periódico israelí Maariw informó de que se había producido un intento de secuestro. Al parecer, fuerzas policiales móviles protegieron posteriormente a los israelíes y los escoltaron hasta sus hoteles.

La Oficina del Primer Ministro dijo que Netanyahu ve el “horrible incidente con la mayor gravedad” y pidió al gobierno holandés y las fuerzas de seguridad para tomar “medidas enérgicas y rápidas contra los alborotadores.” Netanyahu también habría hablado con el primer ministro holandés, Dick Schoof, en la madrugada del viernes para pedirle un aumento de la seguridad para la comunidad judía en Holanda.

Graphic videos



Hundreds of fans of the @MaccabiTLVFC soccer team were ambushed and attacked in Amsterdam tonight as they left the stadium following a game against @AFCAjax.



The mob who targeted these innocent Israelis has proudly shared their violent acts on social media.