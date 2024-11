Chile: 76% desaprueba gestión de La Moneda en caso Monsalve

No son muchos los encuestados que creen que Boric debería haber exigido la dimisión de Monsalve tan pronto como supo del caso

La última encuesta publicada por Plaza Pública Cadem este fin de semana arrojó que el 76% de los encuestados durante la quinta semana de octubre desaprobó la gestión del Presidente Gabriel Boric Font en el caso Manuel Monsalve, mientras que el 44% consideró que la culpa fue del propio Jefe de Estado.

Además, un 32% consideró que la funcionaria más afectada por el escándalo fue la ministra del Interior, Carolina Tohá. Las acusaciones de violación contra el ex subsecretario del Interior mermaron en un 30% la performance electoral de toda la coalición gobernante, detectó también el estudio.

Además, el 31% de los entrevistados subrayó que el principal problema en el manejo de la crisis fue que se la intentó encubrir. A continuación, el 18% destacó las versiones contradictorias de los distintos ministros y sólo un 15% consideró inadmisible que Boric no exigiera la renuncia de Monsalve el 15 de octubre, cuando se enteró de que una ex funcionaria había presentado una denuncia por violación en su contra. En total, un 25% de los chilenos aprobó la gestión de Boric y un 68% la desaprobó, lo que no representó cambios significativos respecto de la semana pasada.

La encuesta también ahondó en el sexo consentido: el 91% de los encuestados estuvo de acuerdo en que para tener relaciones sexuales era necesario un consentimiento claro, ya sea a través de palabras o actos, y el 86% estimó asimismo que en ausencia de ese consentimiento, los hechos posteriores debían ser considerados agresión sexual y sujetos a sanciones legales.

Además, el 93% de los entrevistados consideró inaceptable dar drogas o alcohol a una mujer, sin su conocimiento, para atraerla a un acto sexual. Difundir vídeos o fotos de carácter sexual (91%), tocar a una mujer sin su consentimiento (75%) y obligar a la pareja a mantener relaciones sexuales (74%) también deberían estar penados por la ley, opinaron los entrevistados.

Según la encuesta, el 58% cree que las agresiones sexuales contra las mujeres ocurren con más frecuencia en lugares de ocio, fiestas o festivales; el 51% dijo que sucedía en cualquier sitio, y el 25% mencionó los lugares de trabajo.