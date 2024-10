Alcalde argentino denuncia persecución de sicarios en Paraguay

Basualdo insistió en que no está alineado con la facción de Insfrán dentro del Partido Peronista de Formosa

Atilio Basualdo, el alcalde de la ciudad argentina de Las Lomitas, en la provincia de Formosa, declaró este domingo que unos sicarios intentaron matarle mientras visitaba la vecina Asunción, en Paraguay, el sábado por la tarde. También insinuó que el gobernador peronista de Formosa, Gildo Insfrán, podría haber estado implicado.

“Acá me querían callar”, dijo Basualdo a la Policía paraguaya, que detuvo a dos sospechosos, quienes resultaron ser policías formoseños.

Basualdo contó a ABC Color que tras cruzar a territorio paraguayo, notó que dos motocicletas con dos pasajeros cada una lo seguían de cerca. “Venían a una distancia bastante prudente detrás nuestro”, pero la novia de su hijo los grabó para confirmar que los seguían. Tras no conseguir despistarlos, Basualdo y su familia entraron en un restaurante. Entonces se dio cuenta de que los motociclistas los buscaron en todos los comercios de la cuadra, por lo que llamaron al 911 y la policía paraguaya respondió, lo que resultó en el arresto de Brian Matías Sebastián Genes y Alejandro Cecilio Portillo, quienes conducían una motocicleta perteneciente al Ministerio de Justicia argentino.

El alcalde explicó que, al igual que Insfrán, es miembro del Partido Justicialista (peronista), aunque no alineado con la facción del gobernador. Al matarlo en Paraguay, el Gobierno de Formosa podía afirmar que no estaba implicado, explicó el alcalde. No es raro que la Policía de Formosa tenga sicarios entre sus filas, argumentó también Basualdo. “Espero que esto no vuelva a ocurrir”, subrayó.

Tras el incidente, Basualdo fue escoltado por la Policía paraguaya hasta la frontera, desde donde se hizo cargo la Gendarmería Nacional argentina.

Los dos sospechosos vestían de paisano y afirmaron haber entrado en Paraguay como turistas. No se encontraron armas en su poder y la fiscal Ariela Chaparro ordenó su liberación el mismo día.

“Esta es una clara intención de silenciarnos en el país vecino, donde el gobernador Gildo Insfrán no tendría culpa ni cargos”, dijo el hijo del intendente, Pablo, en un video que publicó en Instagram.