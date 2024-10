Chile: Cae aprobación de Boric tras escándalo Monsalve

Los últimos índices de aprobación de Boric igualaron los de principios de mayo tras el asesinato de tres carabineros

El presidente chileno, Gabriel Boric Font, sufrió una fuerte caída en su aprobación, según un sondeo de la encuestadora Cadem Plaza Pública difundido este fin de semana en Santiago. El jefe de Estado sólo obtuvo un 27% de imagen positiva tras el escándalo sexual protagonizado por el ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien renunció días después de que se efectuara la denuncia en su contra y sólo cuando no logró impedir que el caso tomara estado público. Los últimos índices de aprobación de Boric igualaron los de principios de mayo tras el asesinato de tres carabineros

(Lea también: Monsalve renuncia ante acusaciones de violación — MercoPress)

En este escenario, la aceptación de la ministra del Interior, Carolina Tohá, también bajó. En su caso, fue de 11 puntos, alcanzando un mínimo histórico de 35% de aprobación, lo que la dejó como la funcionaria con peor desempeño en consideración. En general, los resultados de Cadem reflejaron una creciente crisis de confianza ciudadana.

La última medición de Boric representó una caída del 5% con respecto al anterior estudio de Cadem, que data del 11 de octubre, sobre la percepción pública de cómo estaba conduciendo su gobierno. Según el estudio de Cadem, un 65% de los chilenos desaprobaba la gestión del Presidente, mientras que un 27% la aprobaba, un 5% decía no aprobarla ni desaprobarla, y el 3% restante decía no saber o no contestar. Hubo una correlación directa, ya que ese 5% que cayó del lado positivo se sumó al 60% de insatisfacción de la semana anterior.

En cuanto al Gabinete de Boric, la encuesta arrojó los siguientes números: Jaime Pizarro (Deportes) +66%, -29%; Jeannette Jara (Trabajo y Previsión Social) +56%, - 39%; Carolina Arredondo (Cultura) +55%, -32%; Álvaro Elizalde (Ministro Segpres) +48%, - 46%; Maya Fernández (Defensa) +47%, -46%; Ximena Aguilera (Salud) +47%, -48%; Mario Marcel (Hacienda) +47%, -50%; Carlos Montes (Vivienda) +46%, -51%; Luis Cordero (Subsecretario del Interior en reemplazo de Monsalve, ex Ministro de Justicia) +41%, -52%; Nicolás Grau (Economía) +40%, -54%; Camila Vallejo (Portavoz) +38%, -59%; Nicolás Cataldo (Educación) +37%, -59%; Carolina Tohá (Interior y Seguridad Pública) +35%, -62%.

La encuesta fue el resultado de 702 consultas telefónicas a nivel nacional a hombres y mujeres mayores de 18 años, tras un total de 7.191 llamadas, lo que representó una tasa de acierto del 9,7%. Los analistas chilenos señalaron que la encuesta de Cadem se realizó antes de la aparición pública de Boric el pasado viernes, que al parecer dañó aún más su imagen.

Registraron caídas significativas Pizarro (12 puntos porcentuales), Aguilera (6pp), Marcel (8pp), Cordero (5pp) y Vallejo (4pp).