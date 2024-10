González Urrutia atendido por médico venezolano en España

“También me conmovió pensar que el talento de mi compatriota estaba en el exilio como millones, como yo”, reconoció González Urrutia

El diplomático venezolano retirado Edmundo González Urrutia, al que muchos consideran presidente electo tras los comicios del 28 de julio en las que el Comité Nacional Electoral (CNE) de Caracas dijo sin fundamento que el titular Nicolás Maduro había resultado vencedor para el período 2025-2031, sufrió este pasado fin de semana una caída mientras se encontraba exiliado en España, por la que fue atendido por un médico compatriota.

“El que se cae... ¡se levanta!”. dijo González Urrutia tras el incidente que le obligó a buscar ayuda médica en un hospital. “Lo va a atender uno de los mejores médicos, me dijeron en la entrada”, explicó González Urrutia en X.

“Llegó el joven médico, ¡era un compatriota venezolano! No sólo me sentí orgulloso por el reconocimiento de sus colegas, sino que me emocioné al pensar que el talento de mi compatriota estaba en el exilio como millones, como yo”, agregó. “Mi compromiso es que el talento venezolano regrese y nos apoye en la reconstrucción de Venezuela”.

González Urrutia, que huyó a España el mes pasado para evitar una orden de detención en su contra por parte de la Fiscalía bolivariana, pidió al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que mantenga la “presión” sobre Maduro hasta que éste abandone el poder.

”Yo le diría (a Lula) que mantenga la presión hasta que Maduro sienta que no aguanta más y cambie de posición“, dijo González Urrutia en una entrevista publicada este domingo por O Globo. Sobre los esfuerzos de Brasil y Colombia para encontrar una salida negociada a la crisis política venezolana, González Urrutia insistió en que estos procesos ”no tienen fecha de inicio y fin“.

”La mediación puede tener altibajos y esperamos que pueda llegar a un punto positivo; el foco central es convencer a Maduro de que debe respetar la voluntad popular“, insistió al tiempo que rechazó cualquier insinuación de que se puedan repetir las elecciones. ”Los votos y las actas electorales están allí“ para quien quiera verlas, subrayó.

También explicó que decidió irse de Venezuela porque es ”más útil fuera del país que dentro“ y dijo que mantenía conversaciones telefónicas diarias con la inhabilitada dirigente opositora María Corina Machado, que apoyó su candidatura al no poder presentarse ella misma a elecciones.

Asimismo, González Urrutia, de 75 años, pidió a la comunidad internacional que imponga sanciones personales a Maduro, pero no al sector petrolero de Venezuela y dijo que esperaba ser investido como nuevo presidente el 10 de enero, aunque declinó mencionar si viajaría a su país en caso de que Maduro se mantuviera en el poder.

”Volveré a Venezuela lo antes posible cuando restablezcamos la democracia en nuestro país.... Y el 10 de enero es la fecha constitucionalmente prevista para la toma de posesión y espero que ese día se cumpla la voluntad popular de ocho millones de venezolanos”, ha dicho en repetidas ocasiones.