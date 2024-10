Muere Liam Payne tras caer tres pisos en Buenos Aires

El músico pop británico Liam Payne, conociudo por haber integrado la banda One Direction, murió este miércoles en Buenos Aires (Argentina) en circunstancias que aún se investigan. Fue hallado muerto en su habitación de hotel tras precipitarse tres pisos.

El lugar parecía destruido y lleno de restos de drogas pesadas. Los socorristas dijeron que presentaba un fuerte golpe en la cabeza como consecuencia de la caída.

Payne, de 31 años, se encontraba en la capital argentina como turista, aunque también hizo una aparición como invitado en el espectáculo de su ex compañero de banda Niall Horan el 2 de octubre. Se alojaba en una Suite Deluxe del hotel Casa Sur en el barrio porteño de Palermo.

Las autoridades encontraron el cuerpo tras una llamada a la Policía en la que se informaba de la presencia de “un hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de las drogas o el alcohol”.

“Liam James Payne, compositor y guitarrista, ex integrante de la banda One Direction, falleció hoy al caer desde el tercer piso de un hotel de Palermo”, informó la Policía porteña en un comunicado.

El músico presentaba “gravísimas lesiones incompatibles con la vida como consecuencia de la caída, por lo que tuvimos que confirmar la muerte [porque] no había posibilidad de reanimación”, dijo a la prensa el titular del Sistema de Emergencias Médicas de Buenos Aires (SAME), Alberto Crescenti. La llamada al 911 se recibió a las 17.04 horas y 7 minutos después el equipo del SAME estaba allí, añadió Crescenti. “Más tarde nos enteramos de que era cantante de un grupo musical”, explicó también.

Nacido el 29 de agosto de 1993, Liam James Payne en Wolverhampton, West Midlands, Inglaterra, Payne deja un hijo nacido en 2017 fruto de su relación con Cheryl Cole, así como de su éxito musical, sobre todo con One Direction, hasta que la banda dejó de actuar junta en 2015. Tras ello, inició una carrera en solitario. En los tres primeros años de su nueva etapa, vendió más de 18 millones de singles y 2,4 millones de álbumes y acumuló 3.900 millones de streams.

En sus primeros años, a Payne se le detectó una afección renal para la que se ponía numerosas inyecciones diarias. También se dedicó al atletismo y tomó clases de boxeo en medio del acoso de alumnos mayores en el instituto.

En 2019 fue nombrado primer embajador global de la marca alemana Hugo Boss.

Conocido por su postura a favor del aborto, también expresó su apoyo al movimiento Black Lives Matter y asistió a protestas en Londres.

El patrimonio neto de Payne se estimaba en 47 millones de libras en 2020. Era seguidor del equipo de fútbol West Bromwich Albion.

De adulto, se le diagnosticó TDAH. En agosto de 2023, fue hospitalizado por una infección renal. También había comentado públicamente sus luchas con el alcoholismo y la ideación suicida.