Gobierno paraguayo aumenta recompensa por líderes guerrilleros del EPP

Las autoridades paraguayas lanzaron una recompensa de ₲ 7.000 millones (unos 894.366 dólares) para quien suministre información “precisa, cierta y responsable” sobre miembros de la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en momentos en que el Gobierno del presidente Sebastián Peña se propone resolver el caso de tres personas secuestradas por la organización marxista, entre ellas el ex vicepresidente Óscar Denis.

”Existe la voluntad política institucional del Gobierno de pagar hasta ₲ 7.000 millones a quienes nos den información precisa, cierta, responsable, para poder ubicarlos, detenerlos y someterlos a la justicia“, dijo esta semana en Asunción el ministro del Interior, Enrique Riera, durante una conferencia de prensa. El funcionario también subrayó que la agrupación causó ”dolor” a las familias de las víctimas.

Además de Denis, también están desaparecidos el policía Edelio Morínigo, secuestrado por el EPP en 2014, y el ganadero Félix Urbieta, desaparecido en 2016 a manos del Ejército Mariscal López (EML), una escisión de la guerrilla.

Riera también anunció que se distribuirán volantes “con los rostros, nombres y alias” de 14 sospechosos del EPP “en zonas estratégicas”, particularmente en la región norte del país. Sin embargo, también ayudaría que “a través de los medios de comunicación, este mensaje pueda llegar a todo el mundo”, insistió Riera. El ministro también señaló que las pistas se pueden enviar a través de la línea telefónica antisecuestros *377.

“Les pedimos que por favor utilicen el canal, las llamadas son confidenciales, y que nos ayuden para que Paraguay recupere la paz y que estas familias puedan poner -si no los encontramos con vida- al menos una vela en un lugar para rezar a sus seres queridos”, argumentó también Riera.

Ya en 2020, cuando Denis fue secuestrado, la administración del entonces presidente Mario Abdo Benítez ofreció una recompensa de 1.000 millones de guaraníes que no dio frutos. La hija de Denis, Myriam Beatriz, dijo tras conferenciar con Peña que esta vez hubo un “compromiso formal” de equipar más a la llamada Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y a otros escuadrones de seguridad para enfrentar al EPP. ”Mientras no tengamos este resultado (de encontrar a los tres secuestrados), todo el trabajo, todo el esfuerzo que se hace, para nosotros no es suficiente”, dijo tras entrevistarse con el mandatario en la residencia Mburuvicha Róga.

En el encuentro también participaron la hermana de Denis, María Lorena, y la madre de Morínigo, Obdulia Florenciano, entre otras personalidades.

También esta semana, el jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional de Paraguay, Nimio Cardozo, dijo que la estrategia de reclutamiento del EPP consistía en llevar adolescentes a Argentina, donde eran adoctrinados y se les entregaban documentos de ese país antes de cruzar de nuevo la frontera para recibir entrenamiento militar.