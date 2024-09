Cortes de luz inevitables en Argentina durante el próximo verano

El jefe de gabinete de Argentina, Guillermo Francos, estimó que podría haber cortes de energía programados durante el verano a pesar de los recientes ajustes de tarifas que representaron un aumento significativo para la mayoría de los hogares. Sostuvo que la medida sería consecuencia de la falta de inversiones en los últimos años.

“Si llega un verano muy caluroso, puede haber una demanda eléctrica muy alta. Lamentablemente no ha habido inversiones, faltará generación y tendremos que programar algunos cortes, sobre todo para hacer algunos acuerdos con los sectores industriales”, dijo Francos en una entrevista de radio.

Según las previsiones meteorológicas, Argentina se enfrenta a un verano extremadamente caluroso que provocaría un aumento de la demanda eléctrica que muy probablemente superaría la oferta, por lo que serán necesarios cortes.

“Es una situación que viene desde hace años y que hay que abordar seriamente. Creo que hay que hacer inversiones, por supuesto. Y hay que afrontar las eventualidades, no uno puede quedar sujeto a la improvisación”, ha apuntado Francos.

También explicó que los aumentos de tarifas fueron resultado del recorte de subsidios. “De lo contrario, el costo correrá a cargo del Estado”, subrayó. “El costo de operación siempre hay que pagarlo, si no hay generación razonable no se le puede pedir inversión a nadie. La política del Estado es acabar con los subsidios para no generar deuda, emisiones e inflación”, continuó.

“La Secretaría de Energía está trabajando en el tema” del suministro para el verano, explicó también Francos.

A principios de este mes, el secretario de Energía, Daniel González Casartelli, admitió que habría dificultades en materia energética. “Va a ser un verano complicado”, advirtió. “Tenemos restricciones en el sector eléctrico, especialmente en transmisión; va a ser un verano complicado”.

Según González Casartelli, la generación de energía dependerá de “las temperaturas y la situación del agua” y para ello ya se barajan “medidas de mitigación”. Sin embargo, las soluciones permanentes “llevarían tiempo”.

A su juicio, “los principales destrozos del sector energético han sido la situación macroeconómica y la restricción del dólar, pero el Gobierno está tratando de solucionar los problemas de fondo y no vender espejos de colores de dar privilegios cuando no hay dólares”.

“Soy optimista de que están trabajando en las medidas básicas y podremos aprovechar todo el potencial de Vaca Muerta”, explicó el ex CEO de YPF durante la gestión de Mauricio Macri.