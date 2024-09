Fuerza Aérea de Chile aún investiga supuesta intrusión del mes pasado

“Hay que ser muy prudentes y no sacar conclusiones precipitadas de lo ocurrido”, recalcó Montero

El viceministro de Defensa de Chile, Ricardo Montero, dijo este viernes en una entrevista con Radio Bío Bío que la Fuerza Aérea de su país (FACh) aún investiga la supuesta intrusión el 27 de agosto de una aeronave no identificada en una zona cercana al Estrecho de Magallanes, lo que activó un protocolo de respuesta de emergencia.

“Se instruyó una investigación que está siendo desarrollada por la FACh, que considera diferentes aspectos técnicos y aún está en proceso”, explicó Montero al tiempo que instó a los chilenos a esperar el resultado de la pesquisa. “Hay que ser muy cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas de lo ocurrido”, subrayó.

Dos aviones de combate FACh F-5 de la base aérea de Chabunco, en Punta Arenas, fueron desplegados alrededor de las 7 pm hora local luego del supuesto avistamiento por radar el 27 de agosto a una altitud de 3.000 pies entre el Monte Aymond y el Estrecho de Magallanes, pero no encontraron nada cuando llegaron a la zona. Algunos medios chilenos dijeron que el presunto intruso procedía de Argentina, pero Buenos Aires afirmó no tener conocimiento del incidente. “No vamos a responsabilizarnos de algo de lo que no tenemos responsabilidad”, afirmó una fuente de la Casa Rosada.

Montero también abordó el caso de una reciente polémica generada por un ejercicio militar argentino que simulaba un conflicto en un territorio ficticio, aunque muy similar a Chile. “Es propio de la defensa realizar ejercicios de entrenamiento donde se prueben y coordinen las capacidades militares”, explicó el funcionario, restando relevancia al incidente y subrayando la cooperación existente con Argentina en materia de defensa.

“Ayer culminamos dos semanas de ejercicios conjuntos en nuestras costas, en el marco de 'Unitas 2024', donde participaron Argentina y otros 22 países”, destacó Montero.

Tras hacerse público el incidente del 27 de agosto, la ministra de Defensa, Maya Fernández, dijo que “se perdió contacto con este tráfico aéreo y actualmente se está realizando una investigación”. También elogió la pronta respuesta de la FACH defendiendo “nuestra frontera y soberanía como se debe”.